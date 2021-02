Florin Pastramă a luat foc! Ce a putut să facă Brigitte. Are legătură cu Ilie Năstase

Florin Pastramă s-a enervat când a văzut că nevasta lui încă mai păstrează toate amintirile din căsnicia cu fostul jucător de tenis, Ilie Năstase.

Cu toate că bruneta a împachetat obiectele din fostul mariaj pe ascuns, ca să evite o ceartă cu Florin Pastramă, aceasta a fost prinsă chiar în timp ce făcea asta, de către soțul ei. Florin Pastramă, care nu se consideră a fi un bărbat gelos, își schimbă comportamentul atunci când un bărbat din trecutul lui Brigitte intervine în relația cu soția sa, chiar și printr-o amintire.

Astfel, că bărbatul a prins-o pe Brigitte chiar în momentul în care ea împacheta paharele placate cu aur pe care erau încrustate numele ei și a lui Ilie Năstase.

„Am ascuns repede toate pozele cu Ilie și paharele și tot că nu am mai vrut să mă cert cu Florin, chair am vrut să evit o discuție de genul. Și cum încercam eu și Sara să ascundem paharele, doamna Maria ne-a dat de gol. Și am crezut că le ia Florin și dă cu ele de pământ”, a mărturisit Brigitte.

Însă Florin Pastramă s-a arătat deranjat de gestul soției sale, în special după ce ea i-a spus că păstrează acele amintiri pentru a i le da cazestre fiicei sale, Sara.

Florin Pastramă și Brigitte au o relație cu suișuri și coborâșuri. A rămas însă în memoria colectivă episodul în care bruneta a fost îmbrâncită de soțul ei, într-o parcare a unui supermarket. Cum a motivat bruneta gestul soțului ei?

„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le spun, îmi pare rău că e un bărbat extraordinar, dar presiunile îl fac să nu fie fericit. Sunt lucruri peste care poți să treci. Florin trebuie să-și rezolve probleme și trebuie să știe pe ce cale o ia! O să iau o pauză pentru siguranța copiilor! Florin este violent din cauza problemelor pe care le are în familie. Eu am ajutat familia lui, dar nu mai pot așa. Am fost batjocorită și în permanență le-am plătit lor problemele. Și dacă fiul meu a stat două luni în acea casă, am ajuns să plătesc cu vârf și îndesat.

Familia lui a venit la mine în casă, să le dau bani, să-i ajut, apoi mi-au făcut rău, au spus că am Coronavirus ca să mi se închidă reality-show-ul și să rămân fără surse de venit. Veneau în casa mea, îmi cereau bani de chirie și apoi se aliau cu Raluca Podea, fosta iubită a lui Florin. Și mama mea, care are probleme cu inima, a fost amenințată. Și eu am fost amenințată. Am fost sunată la 3.30 dimineața, să mi se spună că o să văd eu adevărata lor putere” , a mărturisit Brigitte Pastramă, tot la Antena Stars.