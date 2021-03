Florin Călinescu s-a dat de gol. Ce jurat are cel mai mare salariu la Românii au Talent

Cine este juratul care are cel mai mare salariu la Românii au Talent. Secretul a fost dezvăluit. Ce a declarat actorul Florin Călinescu despre onorariul său și cum l-a descoperit pe Cătălin Măruță și l-a adus la PRO TV, acum foarte mulți ani.

Florin Călinescu este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Faimosul actor ocupă unul dintre cele patru scaune de jurat de la Românii au Talent de câteva sezoane încoace și face o treabă excelentă. Deși este ocupat să jurizeze cele mai bune și talentate momente în cadrul celui mai urmărit talent-show de la PRO TV, actorul este de mulți ani vedeta postului din Pache Protopopescu.

Mai mult de atât, se pare că maestrul Călinescu este cel care i-a adus pe Mihaela Rădulescu, Cătălin Măruță și Andi Moisescu la PRO TV, convingându-l pe fostul șef al trustului, Adrian Sârbu, să îi angajeze. Întrebat cine are cel mai mare salariu dintre cei patru jurați de la Românii au Talent, răspunsul său te va uimi:

„Probabil că eu am cel mai mare salariu. Măi, nu știu cine îl are. Dacă îl are Andreea Esca sau Andra sau eu. Nu știu ce salariu are Andi (Andi Moisescu – n red.) sau Andra sau Andreea. Lucrurile astea sunt confidențiale, nu m-au interesat. Măruță m-a rugat să mă uit la el când prezenta o emisiune cu un cearceaf albastru în spate. Și i-am zis lui Adrian Sârbu, după ce a plecat Teo, că el e de adus. Dacă poți să vorbești o seară întreagă cu un cearceaf în spate, poți să faci o emisiune”, a spus Florin Călinescu, conform impact.ro.