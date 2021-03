EXCLUSIV Câți bani ia Alexandra Dinu la Românii au talent. Am aflat ce salariu are, per sezon

Sunt frumoși, talentați, au experiență și cariere incredibile. Ce salarii colosale primesc jurații de la PRO TV și câți bani ia Alexandra Dinu la Românii au talent. Am aflat ce salariu are, per sezon. Sumele sunt incredibile, iar zerourile din coadă ar face pe oricine invidios.

Câți bani ia Alexandra Dinu la Românii au talent

Jurații de la Românii au Talent nu se pot plânge de probleme financiare. Cei patru specialiști care jurizează cele mai talentate momente în cadrul emisiunii de la PRO TV se bucură de sume fabuloase care le intră, lună de lună, în conturile bancare. Potrivit surselor impact.ro, cel mai bine plătit dintre cei patru jurați ar fi chiar Alexandra Dinu. Frumoasa actriță a acceptat provocarea de a sta la masa juriului celui mai urmărit show de talente din România nu înainte de a-și negocia foarte bine contractul.

Se spune că prima soție a lui Adrian Mutu primește un salariu de 60.000 de euro pe lună pentru a participa la emisiunea Românii au Talent. Foarte aproape de onorariul ei se află actorul Florin Călinescu, cel care ar primi nu mai puțin de 50.000 de euro lunar. Smiley îl înlocuiește, momentan, pe Andi Moisescu la masa juraților de la Românii au Talent, lucru pentru care este răsplătit cu 10.000 de euro pe lună. În cele patru luni în care se desfășoară emisiunea de la PRO TV, iubitul Ginei Pistol este remunerat cu 40.000 de euro, iar zvonurile spun că Pavel Bartoș ar primi aceeași sumă frumușică.

Contractul Andrei de la Românii au Talent, negociat de Cătălin Măruță

În ceea ce o privește pe Andra, contractul talentatei artiste ar fi fost negotiat chiar de către soțul acesteia, Cătălin Măruță, direct cu șefii postului de televiziune PRO TV. Astfel, cântăreața, considerată de mulți una dintre cele mai bune voci din România, ar primi un salariu de 12.000 de euro. Suma este apropiată de salariul lui Cătălin Măruță, prezentatorul emisiunii La Măruță de pe PRO TV primind nu mai puțin de 15.000 de euro.

Andra a mărturisit într-un interviu, în urmă cu mult timp, că ea și soțul ei au o relație ca oricare alta, cu certuri și împăcări, cu bucurii și tristeți, dar reușesc mereu să o scoată la capăt, urmându-și propriile reguli: