Andra și Alexandra Dinu, emoționate profund la Românii au talent. Povestea acestui concurent e ireală VIDEO

Jurații de la Românii au Talent au rămas cu ochii in lacrimi dupa ce au auzit povestea lui Dan Ungureanu. Bărbatul de 24 de ani trăiește o poveste de dragoste neîmpărtășită și a făcut cel mai frumos gest pentru femeia care i-a furat inima. Andra și Alexandra Dinu, în lacrimi după ce l-au ascultat.

Dan Ungureanu este genul acela de concurent la care te gândești mult timp după ce l-ai auzit cântând. Povestea lui impresionanta îți face pielea de gaină. Muncește de mic, îi place muzica și iubește profund o fată care nu-i răspunde la sentimente. Andra și Alexandra Dinu au fost profund impresionate de momentul artistic al bărbatului.

„Am emoții, e prima data cand cant cu vocea. Nu am mai cântat decât unei singure persoane si e vorba de persoana pentru care am venit aici. Mă gândesc la ea în fiecare zi. Totul pentru ea…”, a declarat concurentul înainte sa urce pe scena de la Românii au Talent.

E ambițios, harnic și nu se dă în lături de la efort. La numai 24 de ani, Dan Ungureanu este un exemplu pentru mii de tineri, dând dovadă de educație și disciplină, punând osul la treabă ori de cate ori este necesar. Tânărul artist cu suflet de poet crede în perseverență și trudă. A lucrat într-un magazin de haine, a vândut popcorn la cinema, a lucrat la negru, a spălat toalete și a lustruit podele, totul pentru a face un ban.

„Am 24 de ani și spal WC-uri, dau cu mopul, fac curatenie la o sala de fitness, mai aranjez ganterele pe suport cand e cazul. Nu pot sa zic ca e jobul vietii mele. Inainte de asta am lucrat la negru la un magazin de haine, scanam mii de produse pe zi. Apoi am lucrat la un cinema, vindeam de popcorn. Inainte de asta, am livrat mancare pe bicicleta. Sunt norocos ca am un job. Sunt perfectionist, in orice ai face trebuie sa incerci sa fii cel mai bun, chiar si daca speli podele. Nu stiu daca imi iese tot timpul, dar incerc.”, a declarat Dan Ungureanu la Românii au Talent.