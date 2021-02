Atunci când crezi că ai probleme și simți că lucrurile nu au nicio rezolvare citește rândurile de mai jos și vei vedea că viața este mult mai dură cu alții. Florin Călinescu a plâns la Românii au Talent. Ce i-a spus un concurent de nu s-a mai putut abține. Publicul s-a ridicat în picioare la numărul acestui concurent.

Florin Călinescu nu s-a mai putut abține și a plâns când a auzit povestea emoționantă de viață a unui copil crescut pe străzile Timișoarei. Gim este un luptător, care a făcut de toate în viață. A fost la orfelinat, a crescut pe străzi, a muncit la negru, cu ziua, totul pentru a-și asigura hrana zilnică și niciodată nu și-a pierdut credința în Dumnezeu, despre care spune că este singurul care a avut mereu grijă de el.

„Un minut, două minute îți pot schimba viața, stii? Pe lângă faptul că am emoții față de public, față de cei de acasă, dar am emoții și față de mine. Mi-e frică de mine. Am crescut singur, de mic, prin case de copii, orfelinate și tot așa. La 12 ani am fugit și mă descurc. Sunt singur, sunt bine”, așa s-a prezentat Gim când a urcat pe scena de la Românii au talent.

Ai curaj să nu plângi? Gim este definiția supraviețuitorului. A fost plimbat prin orfelinate și case de copii de pe vremea când era doar un copil. Nu are familie, a crescut singur și spune că îi este bine așa, pentru că viața l-a învățat cum să fie puternic. Prima amintire pe care o are este de la 11 ani, când a început să plângă după fratele lui, după ce băiatul a fost adoptat și luat de lângă el.

„Prima mea amintire este când l-au înfiat pe fratimiu. Noi am ajuns amândoi, în același timp, la orfelinat și el a fost înfiat cînd am fost mici. Atunci s-au rupt legăturile și știam că nici el nu o sa vină să mă viziteze, nimeni nu vine acolo unde e rău, să se mai întoarcă încă o dată. Am stat la orfelinat până la vârsta de 12 ani, după care am plecat. Am stat trei ani de zile în stradă.

Pe străduțele din Timișoare noi avem niște țevi. Acolo am săpat frumos, dedesupt, am pus niște cartoane, pături, să nu se simtă umezeala. Și când mi-era foamea aia mare, făcea cumva Dumnezeu să primesc, fără să cer. Munceam la negru, n-aveam buletin, ca salahor, în contrucții, ajutam, făceam orice combinație, munceam cu ziua. M-a păzit Dumnezeu, nimeni altcineva.”, a declarat Gim la Românii au Talent.