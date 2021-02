Românii au talent: Cine este Lucian Colareza, cel care a primit o propunere superbă din partea Andrei

Concurentul Lucian Colareza este artistul care i-a impresionat cu vocea sa pe cei din juriul de la „Românii au Talent”. Cum l-a surprins Andra pe tânăr si ce propunere i-a făcut vedeta acestuia?

Lucian Colareza este un tânăr artist, din Constanța, care nu este pentru prima dată la un show tv. El a mai participat și la „Vocea României”, emisiune difuzată tot la ProTv. De asemenea, artistul participă la evenimente și are înregistrate câteva melodii și se bucura de succes și în mediul online.

Prestația sa din această seară a fost fantastică și pe lângă cele patru voturi afirmative, concurentul a mai primit o veste fenomenală, la care nici nu se aștepta. Vestea a venit din partea Andrei care l-a lăsat fără cuvinte pe artist.

Jurata îl cunoștea de pe Internet pe Lucian. Înțâmplarea a făcut ca el să fie cel ales de Andra pentru a cânta alături de ea la concertul care urmează să-l aibă loc anul acesta la Sala Palatului. Cântăreața a căutat o voce deosebită cu care să susțină un duet în cadrul concertului său, iar cel ales a fost chiar Lucian. Tânărul nu știa despre asta, iar surpriza a fost cu atât mai mare pentru el. Andra i-a dat vestea dupa prestația lui de pe scena de la „Românii au Talent”.

”Lucian, tu ai o voce colosală, ești foarte talentat și trebuie să-ți mărturisesc că eu te știu de pe Internet, pentru că acum, eu având concert la Sala Palatului, trebuia adică să-l susțin anul acesta, am zis vreau anul acesta să îi dau ocazia unui om care cântă frumos, dar care nu e atât de cunoscut și am căutat pe Internet anumite voci să văd cu cine aș putea să cânt la Sala Palatului. Culmea e că eu pe tine te-am ales! Ca să vezi cât de mică-i lumea. Tu erai pe listă să vii să cânți cu mine, nu am mai apucat că așa a fost să fie, dar ca să vezi cât de mică-i lumea, tu ai ajuns aici în fața mea, mi-ai cântat și m-ai convins încă o dată că ai fi fost alegerea perfectă și dacă vom reveni la normal, te asigur că te voi invita să cântăm împreună pentru că ai o voce minunată. Pana atunci, ne vedem în etapa urmatoare cu patru de DA”, a spus Andra.