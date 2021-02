Polițistul-dansator de la Românii au talent i-a speriat pe jurați. Andi și Andra, șocați să îl vadă așa VIDEO

Înalt, brunet, forțos și bun dansator. Dar cum rămâne cu partea de contorsionism? Polițistul-dansator de la Românii au talent i-a speriat pe jurați. Andi Moisescu și Andra au rămas șocați să îl vadă așa. Imaginile vorbesc de la sine: „Au, au, au, oasele lui!”

Primul concurent din cea mai recentă ediție Românii au Talent i-a impresionat pe jurați. Florian Geanovu are 21 de ani și vine din Vâlcea. Pe timp de zi este polițist, o meserie nobilă pe care a îmbrățișat-o încurajat fiind de către părinți.

În timpul liber, când nu dă amenzi și asigură legea și ordinea pe străzi, dansează. Da, este dansator, și unul foarte pasionat chiar. A descoperit ritmul muzicii la 13 ani, vârsta de la care a devenit autodidact. A venit la Românii au talent pentru a le arăta tuturor de ce poate fi capabil un polițist atunci când nu dă amenzi.

„Nu a fost neapărat o chestie pe care mi-am dorit-o de mic, dar mi-a plăcut să folosesc arme. E o chestie riscantă dar și plăcută pentru mine. Pe lângă meseria de polițist sunt pasionat de dans. Am pasiunea asta de la 13 ani, am învățat singur, de pe internet, nu am luat cursuri.

M-am hotărât să vin la Românii au Talent pentru a arăta ce știu, pentru a arăta că un polițist poate face și altceva pe lângă muncă și să dea amenzi. ”, a declarat Florin Geanovu înainte să urce pe scena de la Românii au Talent.