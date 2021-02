Rusul care i-a ridicat în picioare pe jurații Românii au talent: ‘Ești incredibil, n-am văzut așa ceva până acum’

Un concurent de la „Românii au talent” a reușit să o șocheze pe Andra încă de la primii pași pe scenă. În scurt timp a reușit să le facă pe vedetele de la masa juriului să rămână fără cuvinte.

Aleksandr Batuaev este rusul din ediția cu numărul 5 care i-a lăsat pe cei de la masa juriului fără cuvinte. Deși puțini se emoționează atunci când vine vorba despre un astfel de număr, bărbatul a reușit să le facă pielea de găină celor care urmăreau prin transmisiune live episodul.

„Îmi cer scuze pentru impresia mea. Când te-am văzut pentru prima dată am crezut că ești dezbrăcat”, va spune Andra în această seară, înainte ca artistul să se prezinte. „Asta a fost și ideea!”, o să răspundă tânărul.

„Omul e din altă lume”, o să spună Pavel Bartoș în timpul numărului. „Ce-ai făcut cu noi? Sunt mirată și mă întreb cum e posibil ca întreg corpul uman să facă asta. Trebuie să muncești foarte mult să poți să faci așa ceva”, o să declare Andra, care a rămas șocată de felul în care s-a folosit artistul de fiecare parte din trupul său.

„Cred că ești de pe altă planetă. Mi se pare excepțional ce ne-ai arătat în seara asta”, o să mărturisească Alexandra Dinu. „Verditcul meu e DA. Mă simt onorat să mă aflu pe scaunul ăsta și să văd așa ceva”, o să concluzioneze Smiley, aflat la masa juriului în locul lui Andi Moisescu din cauza faptului că vedeta a fost în acea ediție infectată cu COVID-19.

„Sincer, experiența a fost mult mai intensă decât mi-o imaginam și foarte frumoasă. Pentru concurenți acest show este platforma ideală de a-și pune în valoare calitățile. Am cunoscut oameni care ne-au ridicat în picioare prin talentul lor, nativ, persoane care nu făcuseră nici măcar o oră de canto și cântau divin, alții care învățaseră să danseze singuri, urmărind tutoriale pe YouTube. Cel mai mult m-au impresionat cei care nici măcar nu erau conștienți de harul pe care îl au de la Dumnezeu. Eu am venit într-o echipă unită, o familie consolidată în cei 10 ani de existență ai show-ului de până la acest moment. Am avut mari emoții la început… Fiecare dintre ei sunt oameni pe care îi admir foarte mult și pe care îi știam prin prisma realizărilor lor profesionale, oameni care au făcut televiziune, radio, au fost pe scenă. Eu vin din lumea filmului, una mult mai restrânsă, care are un alt gen de magie”

Alexandra Dinu (Sursa: viva.ro)