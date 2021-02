Moment fantastic la Românii au talent. Florin Călinescu, uimit de gravida rusoaică: ‘Ești Angelina Jolie’

Angelina vine din Rusia, dar vorbește perfect limba română. Gravidă în șase luni, aceasta a venit pe scena ”Românii au talent”, ca să-și demonstreze talentul.

Deși locuiește doar de doi ani în România, Angelina l-a uimit pe Florin Călinescu în ce privește faptul că vorbește foarte bine românește. ”Vorbești mai bine decât mulți cunoscuți de-ai mei”, i-a a spus Florin Călinescu pe scenă.

”Eu am început să cânt la pian când am avut zece ani și asta era pasiunea mea cea mai mare. La un moment dat, am început să cânt”, a declarat Angelina pe scenă, înainte de a-și începe numărul artistic. Pe scena Românii au talent, Angelina a cântat atât la pian, cât și din voce.

”Angelina, ești Jolie! Ești Angelina Jolie, în afară că ești o rusoaică frumoasă, ai luat și din dulceața românească așa. Și dragostea, iubirea, cu logodnicul, au mai scurtat distanțele alea mari din Rusia. Excepțional ai cântat, simplu, suav. Și muzical, și nu în ultimul rând feminin”, a decclarat Florin Călinescu.

”Mi-a plăcut foarte mult momentul tău, cel mai mult mi-a plăcut improvizația, faptul că ai pus de la tine ingredientul secret, să faci din cântecul ăsta varianta ta, mi se pare că atunci ne numim cu adevărat artiști, când ne punem amprenta pe un cântec și îl interpretăm în felul nostru”, a declarat și Andra.

”Consider că te reprezintă foarte bine piesa pe care ai ales-o. Este exact ca tine. Așa, elegantă, suavă, și ai reușit să transmiți emoție, pe lângă faptul că ești talentată. A fost ca o declarație de dragoste pentru iubitul tău!”, a declarat și Alexandra Dinu.

”Cu patru de DA, se pare că mai stai o vreme în România. Să sperăm că ne vedem sănătoși, într-o etapă viitoare”, a conchis Florin Călinescu.