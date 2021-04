Fiul lui Kamara, supus unei noi operații. Micuțul Leon va trece prin clipe cumplite de tot

Artistul Kamara trece prin momente cumplite, din cauza fiului său. Micuțul Leon are probleme de sănătate și trebuie supus unei noi intervenții chirurgicale. Jumătatea exotică a trupei Alb Negru a povestit, la Vorbește Lumea, despre cum se simte fiul său și ce presupune operația pe care va trebui să o facă, în curând. Micuțul Leon va trece prin clipe cumplite de tot.

Leon, fiul lui Kamara, a fost diagnosticat cu o boală cruntă la puțin timp după ce s-a născut. Băiețelul în vârstă de șapte ani suferă de tetrapareză spastică, o formă gravă de paralizie cerebrală, care-l împiedică, pentru moment, să ducă o viață normală. Intervenția chirurgicală la care cel mic va fi supus este una complicată, care va necesita o perioadă îndelungată de recuperare.

Kamara este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, iar publicul său face tot posibilul pentru a-l susține pe micuțul Leon. Pentru a putea plăti operația costisitoare a fiului său, cântărețul va organiza un turneu în luna mai, alături de alți soliști români.

Operația va avea loc în Spania, iar Kamara este foarte încrezător în medicii pe mâinile cărora își lasă fiul.

El, din punct de vedere mental, înțelege ce are de făcut, numai că nu poate să întindă bine picioarele. Are nevoie, la câteva luni, să facă din nou această operație, miotenofasciotomie, pentru că are puseu de creștere. De aceea e nevoie de operații peste operații, în timp vom vedea și mai multe rezultate.

Cert este că se vede pe el cât de mult a evoluat, mai ales și pe parte cognitivă, cât vorbește, cât e la curent cu se întâmplă în jurul lui. Asta ne bucură foarte mult, atât pe mine, cât și pe mămica lui. Facem tot ce se poate ca să-i fie bine. Chiar acum, pe 22 mai, o să organizăm un turneu, Trofesul Artiștilor, la vaza sportivă Juventus Academy, pentru el.

O să vină 8 echipe de artiști și foști fotbaliști profesioniști. Vor face o licitație de tricouri, o licitație de pictură. Le vom pune în vânzare chiar în acea zi, pe 22 mai. Sunt costuri ridicate. Fiecare operație, cu toată deplasarea, te duce la 10.000, și repetitiv te duce. Operația în sine e în jur de 4.000-5.000, recuperare, medicamentație, statul acolo (n.r. în Spania). Apoi avem două săptămâni în care stăm la Timișoara”, a declarat Kamara la Vorbește Lumea, de la PRO TV.