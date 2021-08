Fiul lui Kamara, din nou pe mâinile medicilor. Ce se întâmplă cu micuțul Leon EXCLUSIV

Kamara și fosta sa soție, Oana fac toate eforturile necesare pentru ca micuțul lor să își revină cât mai repede posibil. Leon, în vârstă de șapte ani, s-a născut cu tetrapareză spastică, o formă gravă de paralizie cerebrală. Contactată de reporterii playtech.ro, Oana ne-a mărturisit că o să lupte până în pânzele albe pentru ca fiul său să se facă bine.

Fiul lui Kamara a ajuns din nou pe mâinile medicilor

Micuțul Leon, fiul lui Kamara, de la trupa Alb și Negru, are doar șapte ani și a trăit în acești ani, cât trăiesc alții într-o viață. Acesta a ajuns să considere spitalele atât din țară, cât și din străinătate, ca fiind a doua lui casă. Ba mai mult, mama băiețelului, Oana, ne-a mărturisit și faptul că prietenii micuțului Leon nu sunt cei de vârsta sa așa cum este firesc.

“Leon este bine acum, este răcit puțin, dar e ok! Ar trebui să mergem în Spania pe 14 septembrie, atunci are programare, pentru alungirea de mușchi. Costurile se ridica undeva la 10.000 de euro.

Avem și banii pentru intervenție. În rest, este bine, dăm înainte, merge în fiecare zi la terapie, nu avem ce face, sperăm că într-o zi o să se facă bine. El nu are prieteni de vârstă lui, mai mult adulții sunt prietenii lui. Însă, înțelege tot, cântă, recită melodii, poezii în franceză. Suntem mândri de el”.

Prieteni de dragul băiețelului

Micuțul este fructul iubirii dintre Kamara și Oana. În ciuda tuturor neînțelegerilor, dar și a divorțului care avut loc în urmă cu trei ani, cei doi au rămas prieteni de dragul băiețelului: “Kamara are grijă de el. Îl sună, se interesează pentru el ca să îi fie bine. Nu sunt probleme în privința asta.

Și eu mă înțeleg bine cu Kamara, însă nu încape în discuție o împăcare intre noi”, a conchis Oana pentru playtech.ro. Invitat în 2018, într-un platou de televiziune, în cadrul unei emisiuni difuzate la Kanal D, artistul le-a dezvăluit tuturor ce a degenerat ruptura dintre el și mama copilului său.

“Nu am anticipat, nu am văzut-o”

“Nu am anticipat, nu am văzut-o. Eu am crezut că este cea mai buna relație a mea, a și fost. Când au început să se strice lucrurile, am crezut că se vor repara, nu-mi venea să cred că se întâmplă asta. Ce credeam că o să ne lege mai tare, ne-a despărțit. Noi nu am avut pe nimeni lângă noi atunci când Leon a venit pe lume.

Ne-am trezit noi doi cu un copil. Cred că și din cauza asta. Leon s-a născut mai devreme, nașterea lui și toate problemele, probabil, i-au creat ei o stare anume. De aici au început oarecum problemele. Eu a trebuit să alerg, sunt cântăreț, să fac rost de bani.

Ea era de multe ori singură, mi-a reproșat asta. Eu nu i-am reproșat ei nimic. Cred că de aici s-a produs ruptura. Cred că a intrat într-o ușoară depresie. Ea nu mai vorbea cu mine. Prefera să se destăinuie unui străin, nu mie. S-a refugiat în facebook. Așa a crezut ea. Eu nu am mai știut să reacționez”.

De precizat este și faptul că în urmă cu mai bine de un an, Kamara lansa pe youtube un clip muzical emoționant dedicat micuțului Leon, versurile melodiei fiind unele pline de emoție, durere dar și de speranță și multă iubire.