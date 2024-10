Fiica lui Mircea Geoană e de o frumusețe răpitoare. Ana se află în centrul unui scandal uriaș

Seara de 29 octombrie 2024, o altă etapă din campania electorală pentru Alegerile Prezidențiale 2024, l-au adus pe independentul Mircea Geoană în fața națiunii, dar nu singur. Acesta a fost prezent la această dezbate alături de familia sa, susținători și apropiați, într-un model inspirat de celebrul „Town Hall”, al CNN, și adus de cei de la Antena 3, iar moderator a fost Mihai Gâdea. Pe tot parcursul dezbaterii, telespectatorii au putut-o admira pe fiica lui Mircea Geoană, de o frumusețe răpitoare. Dar, ceea ce ar fi trebuit să fie un succes politic pentru candidatul Geoană, a fost umbrit de un nou scandal. De altfel, fiica sa, Ana, se află în centrul acestui scandal uriaș.

După cum bine știe toată lumea, în 2023, Ana, fiica lui Mircea Geoană, avea să surprindă pe toată lumea, odată cu organizarea nunții sale cu Garrett Cayton, un tânăr de origine americană care provine dintr-o familie înstărită. Așa cum se știe, nunta a avut loc într-un cadru de vis, la Veneția, iar invitații au fost unul și unul, printre care și Andreea Esca dar și Camelia Șucu, ex-soția miliardarului Dan Șucu.

Presa mioritică avea să devină subit interesată de Ana, odată cu primele zvonuri despre candidatura tatălui său, pe atunci Secretar Adjunct al NATO, la Alegerile Prezidențiale din acest an. Tot atunci se afla că tânăra are o afacere nouă deschisă dincolo de ocean, iar cea care îi dădea o mână de ajutor era chiar celebra Nadia Comăneci.

Dar, ceea ce rămâne o constantă în ceea ce o privește, este frumusețea ei răpitoare, iar în seara de 29 octombrie, românii au putut constata acest lucru, în timpul dezbaterii publice, din campania prezidențiabilului Mircea Geoană, de la Antena 3.

Dar, deși aflat în poll-position pentru turul doi al alegerilor, Mircea Geoană pare-se că nu a învățat din greșelile trecutului, și recidivează, sau cel puțin asta ar putea fi o concluzie, referindu-ne la cel mai recent scandal. Ca și în cazul lui Nicolae Ciucă, alături de candidatul independent a venit și familia acestuia.

Mircea Geoană a fost însoțit de soția sa, Mihaela, fiica Ana, și fiul Alex. Dacă în discursul fiului mulți au regăsit sinceritatea fiului, în cazul celui de-al doilea discurs, cel al fiicei sale, vorbim despre un „un plagiat de structură”, așa cum îl numește Emilia Șercan.

Totul avea să plece de la o analiză pe text, făcută și publicată pe Facebook de jurnalistul Patrick André de Hillerin. Jurnalistul avea să ia pasaj cu pasaj din ceea ce fiica lui Mircea Geoană avea să spună, dovedind plagiatul integral, cu mici modificări evidente de context, al discursului susținut de nepoata candidatului Donald Trump, Kai Trump, pe data de 17 iulie 2024. Iată un exemplu din textul analizat:

„Eu aș vrea să vă vorbesc despre o parte din tata pe care voi nu o vedeți. Pentru mine tata este un tată, nu un politician și nici omul care a obținut cea mai funcție de vreun român vreodată în istoria țării noastre” – Ana Geoană, 29 octombrie 2024.

„Hi, everyone. My name is Kai Madison Trump. I am the granddaughter of Donald Trump. I’m speaking today to share the side of my grandpa that people don’t often see. To me, he’s just a normal grandpa”. („Salutare tuturor. Numele meu este Kai Madison Trump. Sunt nepoata lui Donald Trump. Vă vorbesc astăzi pentru a vă împărtăși o parte a bunicului meu pe care oamenii nu o văd. Pentru mine, el este un bunic obișnuit.” – Kai Trump, 17 iulie 2024.