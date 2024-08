Răsturnare de situație cu teza de doctorat a lui Mircea Geoană. Cât a plagiat secretarul adjunct al NATO, reacția dură a Emiliei Șercan

Mircea Geoană, încă Secretar adjunct al NATO, a intrat în atenția comisiei de etică a ASE, după ce jurnalista Emilia Șercan îl acuza de plagiat. A durat ceva până la rezultatul anchetei, iar acum asistăm la o răsturnare de situație cu teza de doctorat a lui Mircea Geoană. Astfel, s-a aflat cât a plagiat secretarul adjunct al NATO, precum și care este reacția dură a Emiliei Șercan.

În umră cu câteva lni, jurnalista Emilia Șercan aducea în atenția opiniei publice un nou caz de plagiat. Acuzațiile erau publicate de jurnalistă, ulterior, se pare că ar fi existat și o discuție între cei doi, publicate ulterior de aceasta într-un alt articol în care era prezentat întreg interviul acordat de Mircea Geoană pe această temă.

În interviul acordat jurnalistei, Secretarul adjunct NATO pare a avea câteva inadverntențe în ceea ce apare în CV-ul domniei sale, și datele cu care a fost confruntat de jurnalistă. Întrebat de Emilia Șercan despre cum a reușit să-și ia doctoratul, Geoană avea să răspundă:

La mai bine de două luni de la declanșarea scandalului, a venit și decizia Comisiei de Etică din cadrul Academiei de Științe Economice (ASE), de altfel o adevărată răsturnare de situație în ceea ce privește teza de doctorat a lui Mircea Geoană:

„Se constată plagiatul în cadrul tezei de doctorat a ………………., prin însușirea de către acesta și prezentarea drept creație personală, a unui număr de aproximativ 43 de rânduri (325 cuvinte, ceea ce reprezintă 0,36% din teză, exceptând cuprinsul, bibliografia și anexele) preluate din 1 sursă (Economic Report of the President 2003), fără ca autorul tezei de doctorat să fi citat această sursă în textul tezei sau la bibliografia finală, precum și a 2 tabele (3,51% din totalul tabelelor din teză) preluate din 1 sursă (Economic Report of the President 2003), acestea neavând nicio sursă menționată, nici în textul tezei, nici la bibliografia finală”, se arată în hotărârea Comisiei de Etică a ASE.