Fiica lui Jojo, internată de urgență în spital. Ce a pățit Zora

Jojo a trăi clipe de coșmar în ultima vreme. Ambii copii ai actriței s-au îmbolnăvit, iar vedeta a fost nevoită să stea în spital cu ei. Primul a fost fiul său, apoi, la doar câteva zile, fetița ei a început să aibă aceleași simptome.

Jojo și Paul Ipate, soțul ei, au trecut prin clipe grile, după ce fetița lor a ajuns la spital. Zora s-a îmbolnăvit de enterocolită și a fost nevoită să ia tratament. Alături de ea s-a internat și Jojo, pentru a fi cât mai aproape de fiica ei.

Actrița le-a povestit urmăritorilor de pe Instagram că, înainte de Paște, fiul lor s-a îmbolnăvit. Din fericire, nu a necesitat internare, însă micuța Zora a avut parte de aceleași simptome, iar cazul ei a fost mai grav, fiind nevoie de internare.

Jojo le-a povestit fanilor că micuța era foarte deshidratată și apatică după ce a ajuns la spital. Medicii i-au dat același diagnostic ca fratelui mai mare, însă ea a avut nevoie de internare. Inițial, fetița a stat cu mama vedetei o perioadă, deoarece Jojo a avut o premieră a unei piese de teatru.

După ce s-a întors de la muncă, actrița s-a întors și s-a internat cu Zora pentru două zile, până când tratamentul a început să funcționeze și a putut sta liniștită fără ca micuța să mai fie în pericol.

“Așa că am ajuns cu ea la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii ‘Grigore Alexandrescu’. Vineri dimineața, înainte de premiera piesei ‘O farsa de 2 lei’, am internat-o pe Zora la spital pentru că era deshidratată și apatică. A rămas acolo cu mama câteva ore, până când am terminat eu și cu Paul spectacolul. După premieră am fugit la spital și m-am internat eu cu ea”, a mai povestit Jojo.