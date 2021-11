Pasiunea senzațională pe care o are Jojo. Fanii nu și-au dat seama, deși le-a arătat: ”Fac asta de 7 ani”

Cătălina Grama este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Recent, Jojo a fost invitata lui Cătălin Măruță la PRO TV, acolo unde le-a dezvăluit fanilor săi care este cea mai mare pasiune a sa.

Are 40 de ani și arată mai bine ca niciodată. Frumoasa actriță Cătălina Grama, cunoscută publicului larg drept Jojo, a cucerit de-a lungul anilor inimile românilor prin frumusețe, talent, diplomație și pasiune.

Și, pentru că tot vorbim de pasiune, partenera de viață a lui Paul Ipate i-a dezvăluit soțului Andrei, în cadrul emisiunii La Măruță care este noul ei hobby, cel concentrat pe universul bijuteriilor.

De ceva timp, Jojo are o mică afacere cu bijuterii, business care i-a adus multe satisfacții atât în plan profesional cât și în cel personal. Frumoasa blondină colaborează cu un anumit atelier de bijuterii, pasiune pe care a avut-o încă din copilărie.

Ei nu îi plac bijuteriile cu pietre, am avut discuții multe când eram mică. Cumva m-am născut cu pasiunea asta și cred că nimic nu e întâmplător.

Cei care mă urmăresc de ani de zile nu au înțeles de la început că este business-ul meu, credeau că fac reclamă la alt business, așa că au fost surprinși când am început să promovez totul pe social media. Am niște cărți care mă inspiră, nu le știu pe toate.

„Știi ce am cărat eu din Republica Dominicană până aici? O bucată mare de larimar. Paul a fost foarte încântat. În ultimii ani de zile am dezvoltat un mic business pe bijuterii.

În timp, Cătălina Grama și-a transformat hobby-ul într-o adevărată afacere. Actrița a urmat cursuri de bijutier timp de câteva luni de zile, iar apoi a început să confecționeze obiecte valoroase cu propriile sale mâini. Jojo consideră că bijuteriile handmade reprezintă un meșteșug pe cale de dispariție.

Când m-au dus prima oară părinții mei la muzeul Antipa m-au pierdut la secțiunea de geme și cristale, ăsta a fost primul semn, deși mama a crezut că e un alint. Mi-am făcut și o comoară de cristale înainte de a mă apuca să fac bijuterii.

Într-o dimineață m-am trezit cu ideea asta în minte. La început nu mi-a fost simplu, am început să adun informații și am făcut un curs de bijutier timp de 3 luni de zile și am făcut bijuterii cu mâinile mele.

Este o artă foarte fascinantă, mai ales când vine vorba despre bijuteriile handmade, este un meșteșug pe cale de dispariție. Am vrut să pun pasiunea în ceva creat de mine. Fac asta de 7 ani de zile, îmi fac mare plăcere când clientele mele îmi trimit bijuterii create de mine pe care le poartă.”, a declarat Jojo în cadrul emisiunii La Măruță de la PRO TV.