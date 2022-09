FCSB – Anderlecht 0-0, într-un meci în care arbitrul a „închis ochii” la două lovituri de la 11 metri. Echipa lui Nicolae Dică nu a mai câștigat de șase partide – FOTO & VIDEO

FCSB și Anderlecht au oferit un meci spectaculos, pe Arena Națională, în fața a peste 30.000 de oameni. Nicolae Dică a surprins. A început meciul fără Compagno, Florinel Coman, Radunovic și Cordea, dar cei pe care i-a trimis în teren au răspuns cu mult curaj. Roș-așbaștrii și-au creat ocazii în prima repriză, dar au ratat prin Miculescu, Edjouma și Oaidă. Gazdele ar fi trebuit să primească și o lovitură de la 11 metri, dar arbitrul a închis ochii la faultul în careu asupra lui Dawa.

Repriza a doua a fost mult mai animată. Târnovanu a început să aibă treabă, dar cea mai mare ocazie a fost ratată de Andrei Cordea. Atacantul a scăpat singur spre poarta adversă, dar nu a șutat și a încercat să paseze. A greșit execuția și FCSB a irosit cea mai mare ocazie a partidei.

Oaspeții au avut și ei posibilitatea să deschidă scorul. Esposito a intrat în careu, a driblat doi adversari și a fost faultat. Arbitrul nu a acordat lovitură de la 11 metri. Duelul s-a terminat la egalitate, 0-0, și FCSB are un punct în două partide din grupele Europa Conference League.

În cealaltă partidă a grupei West Ham United a câștigat cu 3-2 pe terenul lui Silkeborg.

MIN 90+3 Final de meci.

MIN 90. Ultimele schimbări la FCSB. Au intrat Ianis Stoica și Denis Haruț, în locul lui Octavian Popescu și Darius Olaru. Compagno primește cartonașul galben pentru un fault.

MIN 84. Emoții mari la poarta FCSB. Esposito a intrat în careu, a driblat doi jucători și a căzut în careu, dar arbitrul nu a acordat lovitură de la 11 metri. Reluările arată cu atacantul italian a fost faultat și trebuia să primească penalty.

MIN 79. Ocazie uriașă FCSB. Darius Olaru pasează genial, Cordea scapă singur cu portarul pe partea dreaptă, dar încercă să-i paseze lui Octavian Popescu în loc să șuteze și a greșit execuție. Cea mai mare situație a partidei, echipa lui Nicolae Dică a fost la un pas să deschidă scorul.

MIN 73. Cordea trimite inspirat în careu, din lovitură liberă, dar Dawa nu „vede” faza și nu ajunge la minge. Putea să fie o situație foarte periculoasă, dacă fundașul ar fi reluat spre poartă.

MIN 67. Fază încinsă la poarta lui Anderlecht. Pantea șutează în forță, dar mingea a trecut peste poartă. Jucătorul român s-a accidentat și în locul lui a intrat Radunovic.

MIN 66. Ocazie Anderlecht, dar Târnovanu este din nou în zi bună. Arnstad este liber în poziție bună, șutează, dar portarul FCSB respinge spectaculos.

MIN 58. Intră Andrei Cordea în locul lui David Miculescu.

MIN 57. Oaspeții prind curaj și combină frumos. Refaelov șutează de la 20 de metri, dar Tîrnovanu reține fără emoții.

MIN 46. A început repriza a doua. Bogdan Rusu a fost înlocuit de Andrea Compagno.

MIN 45+1. Final de repriză. Atmosferă foarte frumoasă pe Arena Națională.

MIN 45+1. Acțiune cursivă la FCSB. Rusu se luptă și îi trimite în careu la Miculescu, mingea ajunge la Oaidă, dar mijlocașul șutează slab. Portartul reține fără emoții.

Min 34. Amuzu l-a depășit iar pe Crețu, apoi a centrat pentru Fabio Silva. Acesta este singur în fața porții, dar reia slab și Tîrnovanu este atent și îndepărtează pericolul.

Min 33. Ocazie pentru FCSB! Octavian Popescu trimite o pasă bună în careu pentru Rusu, însă atacantul este întâmpinat de portarul Van Crombrugge care rezolvă faza.

Min 29. Ocazie pentru FCSB! Oaidă centrează în careu din banda dreaptă, Dawa reușește să trimită spre poartă, din careu, însă balonul este oprit de defensiva adversă. Roș-albaștrii cer penalty, însă arbitrul îi arată cartonașul galben lui Darius Olaru pentru proteste.

MIN 25. Situație periculoasă la poarta lui Târnovanu. Amuzu trimite frumos în careu, după o acțiune pe partea stângă, dar niciul dintre cei trei colegi nu a ajuns la acest balon.

MIN 19. Malcom Edjouma avansează în forță pe centru și șutează puternic, din afara careului. Portarul respinge! Prima ocazie serioasă a partidei,

MIN 17. David Miculescu vrea să treacă de un adversar și cade în careu. Acordul i-a arătat cartonașul galben pentru simulare.

MIN 8. Kana îl faultează tare pe Darius Olaru și a primit cartonașul galben.

MIN 7. Meciul este echilibrat, cele două echipe nu riscă și nu au fost ocazii.

Min 6. Ocazie pentru Anderlecht! Kana șutează de la distanță mult pe lângă poarta lui Târnovanu. Nu a fost o situație periculoasă.

MIN 1. A început partida, Gigi Becali s-a răzgândit și nu a venit la stadion. Sunt 30.000 de suporteri pe „Arena Națională”.

ECHIPELE DE START FCSB – Anderlecht

FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Tamm, Pantea – Oaidă, Edjouma, Olaru – Miculescu, Rusu, Popescu

Rezerve: Vlad, Haruț, Coman, Stoica, Dulca, Boboc, Radunovic, Șerban, Radaslavescu, Compagno, Cordea

Anderlecht: Van Crombrugge – Debast, Huedt, Vertonghen – Murillo, Arnstad, Kana, Ashimeru, Amuzu – Fabio Silva, Refaelov

Rezerve: Coosemans, Vahoutte, Delcroix, Ndiaye, Verschaeren, Ishaq, Sadiki, Stroeykens, Ait El Hadj, Sardella, Duranville, Esposito

UPDATE 20.40– Dumitru Dragomir îl face praf pe Billel Omrani, jucătorul plătit cu 20.000 de euro pe lună de FCSB. Fostul președinte al LPF nu înțelege de ce Gigi Becali a luat un jucător nepregătit și pus pe harță.

În plus, nu cred că Omrani va fi titular, poate face un meci, două jocuri bune, dar atât. Mai este și conflictual”, a precizat Dragomir, la GSP.

„Nu știu ce rost avea un asemenea transfer, dacă îl punem pe cântar este mai gras ca mine. Un fotbalist cu 3 kilograme în plus nu este fotbalist. El le poate da jos, dar dacă o face repede, va pierde masă musculară. Dacă o face în 3 luni, atunci pierde echipa. Marea problemă este că nu mai joacă Ianis Stoica. Îl distrug pe băiatul ăsta. A jucat bine, apoi l-au scos. Cum să își atingă potențialul?

UPDATE 20.30 – FCSB a transferat un jucător cu câteva ore înaintea partidei cu Anderlecht. Gsp.ro susține că mijlocasul nord-macedonean Boban Nikolov a semnat contractul cu formația roș-albastră.

UPDATE 20.20. Gigi Becali a fost criticat dur în presa din Belgia înaintea partidei FCSB – Anderlecht. Omul de afaceri a fost descris drept un personaj arogant și xenofob.

„Proprietarul nebun al lui FCSB are acasă un tablou cu Cina cea de Taină, în care apare el în locul lui Iisus. Asta spune totul despre megalomania lui George «Gigi» Becali, proprietarul echipei românești FCSB, adversarul lui Anderlecht din această seară.

Antrenor: Nicolae Dică

FCSB nu a mai câștigat de trei săptămâni, iar meciul cu Anderlecht, o echipă care și ea are probleme în campionat, poate reprezenta un moment zero pentru Nicolae Dică. Și în relația cu fanii, și în relația cu patronul.

„Roș-albaștrii” se află pe locul 13 în campionat și au pierdut și duelul cu West Ham United, primul din grupele Europa Conference League, de la Londra. Gazdele s-au impus cu 3-1, după ce „roș-albaștrii” au condus, în urma golui marcat de Andrei Cordea, jucător care la finalul partidei a primit o ofertă din Arabia Saudită.

Nicolae Dică a fost criticat la finalul partidei de patronul Gigi Becali, care i-a transmis, din nou, că nu a fost mulțumit de schimbări. Antrenorul este convins că relația cu finanțatorul este foarte bună, dar s-a enervat când a fost întrebat dacă s-a gândit să-și dea demisia.

„Am calificat echipa în Conference League după cinci ani de zile, dacă nu o calificam nu mai erați aici la conferință, eu nu mai eram aici. Nu am nicio presiune, am încredere în ceea ce fac, putem duce echipa acolo unde îi e locul, sunt un om pozitiv, știu că lucrurile excepționale li se întâmplă celor care nu renunță, eu nu renunț. Nu știu de ce se vorbește la noi după o lună și ceva de demiterea antrenorului.

Liverpool ce să facă? Să dea antrenorul afară că este pe locul 8 în campionat? Eu am venit de o lună de zile, de o lună și jumătate. Cât timp am susținerea patronului și știu ce fac la antrenament, văd că jucătorii aplică ceea ce fac la antrenamente, am încredere în ceea ce fac. Bineînțeles, discut cu patronul după fiecare joc”, a tunat antrenorul formației din România.