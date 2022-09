West Ham – FCSB 3-1, FOTO & VIDEO. Echipa lui Nicolae Dică a fost învinsă, la Londra, după ce a condus la pauză. Jucătorii și fanii, reverență în memoria Reginei Elisabeta a II-a

Meciul West Ham United – FCSB s-a desfășurat într-o atmosferă emoționantă, după decesul Reginei Elisabeta a II-a. Fanii și jucătorii au ținut un moment de reculegere, iar din tribune s-au văzut lacrimi. Cel mai longeviv suveran din Marea Britanie s-a stins la vârsta de 96 de ani, după aproape 70 de ani pe tron.

Duelul a început foarte frumos pentru echipa lui Nicolae Dică. Andrea Compagno, atacantul care a costat 1,5 milioane de euro, a pus în pericol de două ori poarta adversă. Ocaziile lui au anunțat golul marcat de Cordea pe final de repriză.

În partea a doua, formația din România nu a mai reușit să țină ritmul și gazdele au pus presiune. Târnovanu a ieșit greșit din poartă, s-a lovit de Cornet, iar arbitrul a acordat ușor lovitură de la 11 metri. Bowen a reușit să egaleze. După doar șapte minute, gazdele au mai dat o lovitură prin Emerson. Era minutul 75. Finalul a mai adus un gol în poarta lui Târnovanu și FCSB începe cu o înfrângere aventura din grupele Europa Conference League.

În cealaltă partidă a zilei, CFR Cluj s-a întors doar cu un egal din Kosovo.

MIN 90+6 Final de meci.

MIN 90 – GOL !!! West Ham mai dă o lovitură, Antonio a înscris golul cu numărul trei, după ce l-a depășit pe Tamm. Florinel Coman este înlocuit de Rusu, iar Oaidă i-a lăsat locul lui Radaslavescu.

MIN 87 – Haruț intră în locul lui Dawa.

MIN 82- Oaidă faultează și primește cartonașul galben.

Min 78 – Dublă ocazie pentru West Ham. Ştefan Târnovanu are două intervenţii formidabile în faţa englezilor. Portarul FCSB este din nou într-o zi bună.

MIN 75- Nebunie la poarta lui Târnovanu. Antonio șutează din unghi, dar portarul FCSB a respins. GOL West Ham! Emerson șutează din careu, după o eroare în apărare roș-albastră, iar englezii sunt în avantaj.

MIN 72 – West Ham presează cu toate liniile. Bowen este blocat în careu de Dawa și obține lovitură de la 11 metri.

MIN 70 – Nicolae Dică face două schimbărim după golul reușit de gazde. Au intrat Miculescu și Octavian Popescu în locul lui Compagno și Olaru.

MIN 68 – GOL West Ham. Bowen transformă impecabil lovitura de la 11 metri.

MIN 65- Penalty pentru West Ham. Târnovanu iese în careu neglijent și se lovește de Cornet, iar arbitrul acordă foarte ușor lovitură de la 11 metri. Portarul român este la pământ și pare că nu știe ce este cu el. Fornals intră în locul lui Cornet care nu mai poate continua partida după contactul cu jucătorul FCSB.

Min 63– Cartonaș galben pentru FCSB! Dawa este pedepsit pentru un fault la Antonio.

MIN 54 – Emerson Palmieri îl faultează pe Andrei Cordea și primește cartonașul galben.

MIN 47 – Cartonaș galben, West Ham! Angelo Ogbonna a fost avertizat pentru un fault dur la Edjouma.

MIN 46 – David Moyes s-a enervat și a făcut trei schimbări la pauză. Au intrat Paqueta, Bowen și Antonio, au ieșit Benrahma, Scamacca și Lanzini.

MIN 46– A început repriza a doua.

MIN 45+2 Final de repriză.

MIN 43 – Ocazie mare West Ham. Oaidă a greșit, mingea a ajuns la Scamacca, dar atacantul gazdelor a șutat lamentabil. Terenul este ud pentru că la Londra plouă zdravăn.

Min 39– Cartonaș galben, West Ham! Maxime Cornet este avertizat.

MIN 34 – GOOOOL FCSB!!!! Echipa lui Nicolae Dică deschide scorul la Londra. Mingea a mers foarte bine pe traseul Florinel Coman – Darius Olaru. Mijlocașul a pasat senzațional în careul de șase metri unde apărut nemarcat Andrei Cordea și jucătorul FCSB a trimis lejer în poartă. O fază senzațională reușită de echipa din România.

Min 22– Scamacca trage și el de la mare distanță, dar șutul este dezzamăgitor. FCSB rezistă foarte bine la Londra

Min 20– Rice încearcă un șut de la 25 de metri, dar mingea trece pe lângă poarta lui Târnovanu. Nicio emoție.

Min 19– Scamacca încearcă un șut în forță, dar în ultimul moment este blocate Tamm. Fundașul estonian pare în zi bună.

MIN 18 – Ocazie foarte bună pentru FCSB. Compagno este greu de ținut în careu și italianul trimite cu capul pe lângă poartă de lângă Ogbonna.

MIN 3. FCSB ratează prima ocazie a meciului de pe London Stadium. Andrea Compagno șutează de la 20 de metri, dar portarul Areola reține fără probleme.

MIN 1. Jucătorii celor două echipe și suporterii au ținut un minut de reculegere (GALERIE FOTO AICI). A început partida de la Londra. Foarte multe cluburi au trimis mesaje de condoleanțe.

Liverpool Football Club is saddened by the passing of Her Majesty, Queen Elizabeth II. We extend our sincere condolences to The Royal Family. pic.twitter.com/B0ceXcaoW0

— Liverpool FC (@LFC) September 8, 2022