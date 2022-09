Întrebarea care l-a scos din sărite pe Nicolae Dică, înaintea meciului FCSB – Anderlecht. „Se vorbește la Liverpool de așa ceva?!”. Ce a remarcat antrenorul – VIDEO

Nicolae Dică este sub tot mai mare presiune! A calificat FCSB în grupele Europa Conference League, dar nu a mai câștigat niciun meci de trei săptămâni, iar în campionat echipa se află pe locul 13. Antrenorul a fost întrebat, la conferința de presă desfășurată înaintea partidei cu Anderlecht, de pe teren propriu, dacă ar putea să plece. A fost momentul în care s-a enervat și a răbufnit.

Nicolae Dică și jucătorii lui nu au un moral grozav. Nu au mai câștigat de la meciul cu Viking, duelul care le-a adus calificarea în grupele Europa Conference League. De atunci, lucrurile au mers rău. FCSB a ajuns pe locul 13 în campionat și a și pierdut primul duel din grupe, la Londra cu West Ham United. Formația din Anglia s-a impus cu 3-1, după ce oaspeții au condus, în urma golului înscris de Andrei Cordea.

Fanii nu sunt deloc mulțumiți, iar patronul Gigi Becali l-a criticat la televizor. Așa că orice întrebare legată de „demisie” sau „demitere” pare un soi de flacără care declanșează un răspuns pe un ton ridicat.

„Eu sunt pozitiv, știu că lucrurile excepționale li se întâmplă oamenilor care nu renunță, iar eu nu renunț ușor. Am trecut prin multe dificile. Eu nu știu cum se întâmplă la noi să se vorbească despre demiterea unui antrenor care a calificat echipa.

Se vorbește la Liverpool despre demiterea antrenorului? Eu am venit de o lună de zile, de o lună și jumătate. Nu e nicio problemă, atât timp cât am încrederea patronului și jucătorii respectă ce lucrăm, am încredere în ce fac”, a spus antrenorul roș-albaștrilor.