Cine transmite la tv FCSB – Anderlecht și CFR Cluj – Sivasspor. La ce ore sunt programate joi partidele din grupele Europa Conference League

FCSB și CFR Cluj intră din nou în arena europeană și în runda cu numărul doi din grupele Conference League vor juca pe teren propriu. Campioana a terminat la egalitate primul meci, iar acum înfruntă Sivasspor, pe teren propriu, în vreme ce formația lui Nicolae Dică are meci cu Anderlecht pe Arena națională, după eșecul de la Londra. Partidele FCSB – Anderlecht și CFR Cluj – Sivasspor vor fi transmite în direct de două posturi tv din România care aparțin aceluiași trust.

FCSB și CFR Cluj au din nou emoții în cupele europene. Joi este în ziua în care vor disputa partidele din runda a doua din Europa Conference League. După primul meci, CFR Cluj a ieșit cel mai bine. Trupa lui Dan Petrescu a avut noroc în Bosnia și s-a întors cu un egal, după ce a marcat, în urma unui faze fixe, pe final de partidă. Duelul s-a terminat la egalitate, 1-1.

Meciul CFR Cluj – Sivasspor este programat joi, 15.09.2022, de la ora 19.45, în direct pe PRO Arena.

FCSB a pierdut primul meci cu West Ham, după ce a condus cu 1-0, la Londra. Gazdele au marcat de trei ori în ultimele 20 de minute ale partidei. Nicolae Dică are probleme înaintea duelului cu Anderlecht, formație care a câștigat prima partidă din grupe. A fost întrebat dacă are de gând să-și dea demisia, după ce echipa a ajuns pe locul 13 în campionat, iar Gigi Becali l-a criticat la televizor.

„Nu știu de ce la noi se vorbește după o lună, când un antrenor face performanță, că poate fi dat afară? Liverpool ce să facă acum că e pe locul 8, să-și dea antrenorul afară?

Eu am venit de o lună și jumătate. Atâta timp cât am susținerea patronului și cât timp știu ce facem la antrenament, am încredere în ceea ce fac. Am avut o discuție cu patronul după meciul cu FC Voluntari. De fapt, vorbesc după fiecare joc”, a declarat Nicolae Dică în cadrul conferinței de presă.