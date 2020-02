Fetiță de 6 ani din Brăila, la un pas de moarte din cauza medicilor. Ce diagnostic i-au pus

Nou caz cutremurător în Brăila! Acesta întârește ideea de neprofesionalism și nepăsare din partea cadrelor medicale. O fetiță de 6 ani a fost la un pas de moarte. Ce s-a întâmplat cu micuța și cine a salvat-o?

Nou caz cutremurător petrecut sub ochii medicilor de la Spitalul Județean din Brăila. Mușamalizarea poveștii fără răspuns a Anei Maria Păduraru e deja uitată de autoritățile locale, însă cetățenii nu lasă într-un colț moartea tinerei mămici. Amintim că Ana a murit la scurt timp după ce a dat naștere unei fetițe, din cauza unui pansament uitat în corpul său de către medici. Acum, o fetiță de doar 6 ani aproape că a fost condamnată la moarte de cei care ar fi trebuit să o ajute.

Cristina, mămica Andrarei Yasmina Bunea, din comuna Gemenele, a trăi momente de groază. Durerile groaznice au adus-o de urgență la spital. Familia din satul Gemenele s-a deplasat cu mașina personală la unitatea spitalicească unde a așteptat ore în șir. Un diagnostig greșit și-a făcut iar loc la spitalul din Brăila, medicii au spus familiei că fetița suferea de constipație, deși avea apendicită. Aceștia i-au oferit medicații pentru a-i putea meliora durerile, deși fata avea să moară în doar câteva ore, dacă nu ajungea pe mâna specialiștilor din Galați.

„Doctorul Moldovan, care a consultat-o, ne-a dat ceva de durere de burtică și am mers la o farmacie permanentă să le luam. Ne-au trimis acasă. Noaptea, fetei i-a fost rău, febră mare. Duminică starea de său a continuat. După ce am stat ore în șir la o coadă infernală, am reușit să intrăm la consult. Înițial, i-au prescris supozitoare, ceaiuri și o dietă cu supe, i-au făcut analize și ne-au trimis acasă. În mașină, fetița a leșinat de multe ori, așa că am plecat la Galați. De la orele 20:00 până la orele 22:00 a stat în sala de operație. Medicul care a operat-o, domnul Dănăilă, ne-a spus că a făcut pritonită și că starea ei a fost foarte gravă, infecția ajungând în burtică. Dacă mai întârziam câteva ore, fata mea nu mai avea nicio șansă”

Cristina Bunea (Sursa: infobrăila.ro)