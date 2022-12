FC Botoșani – FCSB, restanță din etapa 6-a din SuperLiga României, LIXE TEXT & VIDEO, ora 19.00. Echipele probabile

FC Botoșani – FCSB este un meci restanță din etapa cu numărul șase din SuperLiga României. Roș-albaștrii merg în Moldova cu un nou antrenor principal. Leo Strizu are licența UEFA PRO și a fost adus la echipă pentru că Mihai Pintilii, tehnicianul responsabil de pregătire, nu are toate documentele necesare. Partida începe la ora 19.00 și va putea fi urmărită pe site-ul www.playtech.ro.

FC Botoșani – FCSB, primul meci cu Leo Strizu și Mihai Pintilii pe bancă

FC Botoșani – FCSB este un meci din etapa cu numărul șase din prima ligă din România care ar fi trebuit să se desfășoare în luna august. Partida a fost amânată pentru că roș-albaștrii aveau un program foarte încărcat din cauza participării în grupele Europa Conference League. Duelul din Moldova este primul pe banca FCSB pentru noul antrenor principal al echipei.

Leo Strizu are licență UEFA PRO și Gigi Becali l-a adus pentru că Mihai Pintilii, adevăratul tehnician al echipei, nu are toate documentele și, implicit, nu poate să apară în acte ca „principal”. Nu are voie să apară nici la conferințele de presă sau la interviuri, așa că Leo Strizu a fost cel care a vorbit cu jurnaliștii înaintea partidei de la Botoșani.

Trecutul său este unul agitat. A fost condamnat într-un dosar, iar unul dintre foștii săi jucători a spus despre el că este foarte violent. Andrei Pavelescu, fost fundaș la FCSB II, susține că a fost bătut de Leo Strizu, iar noul antrenor a răspuns acestor acuzații.

„Recunosc, întotdeauna m-am dat la jucătorii care o duceau greu. Dacă nu juca Pavelescu, de ce să mă cert cu el? Mă dădeam la ei, aveau 17-18 ani, mă interesa să îi promovez. A, că sunt eu puţin mai agresiv, aşa sunt, așa am fost şi ca jucător. Treningul e nou. Şi caracterul l-am schimbat. Nu ştiu dacă am fost jucător modest sau bun, dar pe unde am fost mi-am făcut datoria”, a spus Leo Strizu, în cadrul unei conferințe de presă.

FC Botoșani – FCSB, echipe probabile:

FC BOTOȘANI: 1. Pap – 19. Patache, 44. Sadiku, 21. Boli, 77. Dragu – 6. Dican – 7. Petkovski, 4. Ivanov, 99. Zabou, 9. Mateus – 20. M. Roman II

REZERVE: 82. Ureche, 2. Sno, 10. Tîrcoveanu, 11. M. Roman I, 17. S. Camara, 18. Perianu, 22. Mussis, 32. Șeroni, 93. Pinson

ANTRENOR: Mihai Ciobanu

FCSB: 32. Târnovanu – 28. Pantea, 5. Dawa, 16. Tamm, 33. Radunovic – 27. Olaru, 8. Șut, 26. Oaidă – 98. Cordea, 11. Miculescu, 10. Oct. Popescu.

REZERVE: 99. A. Vlad, 6. Haruț, 7. Fl. Coman, 9. I. Stoica, 18. Edjouma, 19. Omrani, 24. Nikolov, 29. Bouhenna, 80. Radaslavescu

ANTRENOR: Mihai Pintilii

Stadion: Municipal (Botoşani)

Arbitru: Găman George Cătălin (Craiova) / A1: Mitruţi Daniel (Craiova), A2: Marchidanu Marius Cristian (Brăila) / Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi), Arbitru AVAR: Vornicu Adrian (Iaşi)

Partiida FC Botoșani – FCSB începe la ora 19.00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1, dar și pe site-ul www.playtech.ro.

Sursa Foto & VIDEO: Facebook FCSB