FCSB – Anderlecht, grupele Europa Conference League, ora 22.00, LIVE TEXT & VIDEO. Ce a spus Nicolae Dică înaintea partidei și ECHIPELE PROBABILE

FCSB – Anderlecht este meciul prin care echipa lui Nicolae Dică își poate lua revanșa în fața fanilor, după problemele din campionat, dar poate câștiga și puncte prin care să spere că va trece de grupele Europa Conference League. Antrenorul „roș-albaștrilor” a fost nervos înaintea partidei când jurnaliștii l-au întrebat dacă s-a gândit să-și dea demisia. A spus că se bucură de încrederea jucătorilor și a patronului Gigi Becali. Partida începe la ora 22.00 și va putea fi urmărită pe site-ul playtech.ro.

FCSB nu a mai câștigat de trei săptămâni, iar meciul cu Anderlecht, o echipă care și ea are probleme în campionat, poate reprezenta un moment zero pentru Nicolae Dică. Și în relația cu fanii, și în relația cu patronul.

„Roș-albaștrii” se află pe locul 13 în campionat și au pierdut și duelul cu West Ham United, primul din grupele Europa Conference League, de la Londra. Gazdele s-au impus cu 3-1, după ce „roș-albaștrii” au condus, în urma golui marcat de Andrei Cordea, jucător care la finalul partidei a primit o ofertă din Arabia Saudită.

Nicolae Dică a fost criticat la finalul partidei de patronul Gigi Becali, care i-a transmis, din nou, că nu a fost mulțumit de schimbări. Antrenorul este convins că relația cu finanțatorul este foarte bună, dar s-a enervat când a fost întrebat dacă s-a gândit să-și dea demisia.

„Am calificat echipa în Conference League după cinci ani de zile, dacă nu o calificam nu mai erați aici la conferință, eu nu mai eram aici. Nu am nicio presiune, am încredere în ceea ce fac, putem duce echipa acolo unde îi e locul, sunt un om pozitiv, știu că lucrurile excepționale li se întâmplă celor care nu renunță, eu nu renunț. Nu știu de ce se vorbește la noi după o lună și ceva de demiterea antrenorului.

Liverpool ce să facă? Să dea antrenorul afară că este pe locul 8 în campionat? Eu am venit de o lună de zile, de o lună și jumătate. Cât timp am susținerea patronului și știu ce fac la antrenament, văd că jucătorii aplică ceea ce fac la antrenamente, am încredere în ceea ce fac. Bineînțeles, discut cu patronul după fiecare joc”, a tunat antrenorul formației din România.