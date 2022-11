Noul antrenor principal de la FCSB, acuzat că a bătut mai mulți jucători. „Sunt puțin mai agresiv”. Cum se va desfășura colaborarea cu Mihai Pintilii – VIDEO

Leo Strizu este noul antrenor principal de la FCSB. Este „paravanul” pe care Gigi Becali l-a gândit pentru ca Mihai Pintilii să poate conduce echipa în campionat, deși nu are licență PRO așa cum spune regulamentul. Tehnicianul a participat la conferința de presă, desfășurată înaintea partidei cu FC Botoșani, unde a fost întrebat și de acuzațiile lui Andrei Pavelescu. Fostul fundaș de la FCSB II a susținut că antrenorul își bătea jucătorii.

Leo Strizu este noul antrenor principal de la FCSB. Principala lui calitate este că are licența PRO pentru că CV-ul nu-l recomandă pentru această funcție. A antrenat la la FCSB II, în perioada 2008-2011, pe vremea când echipa se numea Steaua II, și la Unirea Constanța, în sezonul 2021/2022, iar acum este tehnicianul prin care Gigi Becali vrea să „fenteze” regulamentele pentru că nu are voie să-l pună pe Mihai Pintilii, cel care a condus echipa după demisia lui Nicolae Dică.

Leo Strizu a vorbit de mai multe ori despre importanța lui Pintilii, dar a refuzat să spună cum stau lucrurile.

Strategia de la FCSB a fost dezvăluită de Gigi Becali. Patronul a dezvăluit că Mihai Pintilii nu poate figura în acte cu funcția de antrenor principal și nu poate da indicații pentru că nu are licență PRO. Acesta este motivul pentru care a fost adus Strizu. Înainte de această decizie, Becali a fost refuzat de Liviu Ciobotariu, Walter Zenga și Laurențiu Reghecampf.

Leo Strizu este sub presiune încă din prima zi. Unul dintre jucătorii cu care a lucrat la FCSB II l-a acuzat că își bătea jucătorii.

„Numai că am avut neşansa să dau peste un antrenor care avea şi alte metode în afară de cele tactice. Spun direct, ne bătea! Nu e un cuvânt dur, nu dădea o palmă, efectiv te bătea!”, a declarat Andrei Pavelescu pentru gsp.ro.

„Am fost şi sunt un antrenor dur, pentru că vreau prea mult. Orice antrenor care doreşte prea mult pune presiune. Ce repercusiuni? Dacă tot mă întrebaţi de Pavelescu, puneţi mâna pe telefon şi întrebaţi-i pe cei care au fost la echipa naţională. Întrebaţi-l pe Pavelescu dacă era în lot la 16 ani, cum jucau cei din Divizia B? Tot eu l-am luat pe acest Pavelescu.

Recunosc, întotdeauna m-am dat la jucătorii care o duceau greu. Dacă nu juca Pavelescu, de ce să mă cert cu el? Mă dădeam la ei, aveau 17-18 ani, mă interesa să îi promovez.

A, că sunt eu puţin mai agresiv, aşa sunt, așa am fost şi ca jucător. Treningul e nou. Şi caracterul l-am schimbat. Nu ştiu dacă am fost jucător modest sau bun, dar pe unde am fost mi-am făcut datoria”, a spus Leo Strizu, în cadrul unei conferințe de presă.