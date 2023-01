Favoritul lui Gigi Becali va juca fotbal în liga a treia. Mihai Costea va face din nou echipă cu fratele lui

Mihai Costea va juca fotbal în liga a treia. Fostul atacant de la Universitatea Craiova și FCSB a semnat un contract cu Viitorul Dăești, echipa unde joacă fratele său, Florin. Obiectivul lor este promovarea.

Mihai Costea a fost unul dintre favoriții lui Gigi Becali, iar omul de afaceri a plătit ca să-l aducă la FCSB, în anul 2011, o sumă uriașă: 1,5 milioane de euro. A fost transferul în urma căruia Adrian Mititelu și Gigi Becali au ajuns și în fața judecătorilor, iar patronul formației din Bănie a fost condamnat la închisoare cu executare.

Mihai Costea vrea să joace din fotbal și a semnat cu Viitorul Dăești, formație aflată pe locul 5, după 15 etape, în Seria a 6-a din Liga 3. Ultimul lui meci în liga 1 a fost în aprilie 2021, în tricoul formației Chindia Târgoviște. La noua lui echipă va fi coleg cu fratele său, Florin Costea. Ultima oară au jucat împreună la FCSB, în sezonul 2011-2012.

„Este un lot foarte puternic. Se vrea promovarea. Asta m-a determinat să vin la Viitorul. Am venit încrezător că o să promovam. Nici nu mă gândesc că putem să ratăm accederea în play-off. Am semnat până în vară. După ce promovăm, o să văd dacă voi continua aici sau dacă am și alte oferte. M-aș bucura să joc alături de Florin.

Am avut și acum ofertă din Emirate, dar nu m-a determinat să plec de acasă. Am și un copil mic și îmi e greu să mai plec. Dacă nu o să promovăm, cred că o să refuz să mai joc în țară”, a declarat Mihai Costea, potrivit impactreal.ro.