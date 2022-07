Adrian Mititelu a fost eliberat din închisoare. Câți ani a stat după gratii până acum

Adrian Mititelu a fost eliberat din închisoare. Amintim că Adrian Mititelu a fost trimis în judecată după ce procurorii DNA Craiova l-au acuzat de evaziune fiscală.

Adrian Mititelu, patronul echipei de fotbal Universitatea Craiova, a fost eliberat din închisoare, în urma unei decizii judecătorești definitive. El a ispășit un an și 7 luni din condamnarea de trei ani.

În luna noiembrie a anului 2020, Adrian Mititelu a fost condamnat la 3 ani de închisoare în cazul transferului lui Mihai Costea de la Universitatea Craiova la FCSB. Acesta a fost găsit vinovat de evaziune, deși în primă instanță a fost iertat.

În 2016, Adrian Mititelu a fost trimis în judecată după ce procurorii DNA Craiova l-au acuzat de evaziune fiscală, pe motiv că Adrian Mititelu Faptul că l-a vândut pe Mihai Costea la FCSB în 2011, înainte de dezafilierea Craiovei, pentru suma de 1,1 milioane de euro, cu toate că lotul de jucători se afla la acel moment sub sechestrul Fiscului din cauza unor debite foarte mari către bugetul consolidat al statului, iar Adrian Mititelu nu ar fi avut voie să vândă pe nimeni.

Astfel, în concluzia scrisă înaintea de luarea deciziei, procurorul Cristina Scarlat a susținut că Mititelu și Gigel Preoteasa, fostul secretar al clubului dezafiliat, au comis fapta cu intenția de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Mai precis, după instituirea sechestrului din 31 ianuarie 2011, FC U Craiova a încheiat acordul de transfer pentru jucătorul Mihai Costea la FCSB, la data de 23 martie 2011, conform gsp.ro.

La ieșirea din penitenciar, de soție și de fiul său, Adrian Junior, precum și de mai multe persoane. Acesta a fost eliberat pentru un viciu administrativ.

„Vă mulțumesc mult pentru prezență. Cum să fie? Ca și pentru ceilalți deținuți. Au fost 20 de luni, nu ușoare.

Încă o dată vreau să vă comunic că am făcut un mandat nevinovat complet și nu mă refer acum la faptul că am ieșit acum datorită unui viciu administrativ, dar pe fond nu am făcut nicio faptă penală.

Dar asta a fost, am făcut-o și pe asta. Probabil că toți ceilalți vor beneficia de aceste prevederi, de neconstituționalitate a legii, articolul 155, aliniatul 1, din codul penal. Prea multe nu se discută despre treaba asta.

Eu pot să vă spun că simt că s-a făcut dreptate, chiar dacă acum, chiar dacă acum am ieșit pe o chestiune de legalitate, nu are legătură cu vinovăția sau nevinovăția, însă vă dau cuvântul de onoare că nu am făcut nicio faptă penală și am stat 20 de luni nevinovat”, a spus Adrian Mititelu.