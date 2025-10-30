Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău

Gest surprinzător al familiei medicului Ştefania Szabo, găsită fără viață chiar în unitatea medicală unde lucra. Contrar așteptărilor publice, familia a decis ca trupul neînsuflețit să fie depus inițial în biserica spitalului, acolo unde directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău și-a petrecut ultimele momente. Mii de oameni sunt așteptați să îi aducă un ultim omagiu.

De ce au ales familia și apropiații Biserica Spitalului

În dimineața zilei de joi, trupul neînsuflețit al medicului Lavinia Ștefania Szabo a fost preluat de la Serviciul de Medicină Legală Buzău și depus la Biserica ”Sfântul Pantelimon”, din curtea Spitalului Județean.

Decizia a fost considerată neașteptată, având în vedere că aceasta a fost găsită decedată chiar în camera de gardă a unității sanitare, iar mulți se așteptau ca familia să evite locul marcat acum de tragedie.

Totuși, gestul pare să reflecte legătura profundă a medicului cu locul în care și-a dedicat viața profesională. În scurt timp, zeci de angajați ai spitalului, dar și oameni din afara unității, au venit să aprindă o lumânare și să aducă flori.

Lacrimi, tăcere și durere profundă s-au împletit într-o atmosferă apăsătoare, semn al impactului pe care dispariția medicului l-a avut asupra întregii comunități buzoiene.

La ora 12:00, o slujbă religioasă oficiată de opt preoți, inclusiv doi reprezentanți ai Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, a fost programată pentru a marca despărțirea de cea care a fost considerată un simbol al profesionalismului și dedicării.

Ce urmează până la ceremonia de înmormântare

După ora 13:00, sicriul va fi mutat la Capela Bisericii Eroilor din Buzău, unde va rămâne până vineri dimineață, 31 octombrie. De acolo, cortegiul funerar se va îndrepta spre București.

Trupul neînsuflețit va fi depus la Capela Bălăneanu, în sectorul 2 al Capitalei, oferind foștilor colegi, prieteni și celor care au cunoscut-o posibilitatea să-și ia rămas bun.

Sâmbătă, 1 noiembrie, în jurul prânzului, la Biserica Bălăneanu va avea loc slujba de înmormântare, urmată de înhumarea în Cimitirul ”Tudor Vladimirescu” din sectorul 5, pe Șoseaua Antiaeriană.

Familia, prietenii apropiați, colegii și pacienții o vor conduce pe ultimul drum pe cea care și-a dedicat viața medicinei și bunăstării pacienților.

Vezi și Noua ipoteză a anchetatorilor în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce indică primele rezultate ale necropsiei!

Cine a fost medicul Ştefania Szabo pentru comunitate

Lavinia Ştefania Szabo a fost mai mult decât un medic: a fost un profesionist desăvârșit, respectat pentru competență, calm, implicare și devotament.

Plecarea ei lasă în urmă nu doar o instituție medicală marcată de pierdere, ci și o comunitate profund îndurerată. Zeci de pacienți, cadre medicale și membri ai comunității locale au vorbit în ultimele zile despre dedicarea ei, despre lupta neobosită pentru binele altora și despre vocația pe care o servea cu modestie și determinare.

Dispariția sa fulgerătoare deschide răni adânci și ridică întrebări, dar lasă și o moștenire de profesionalism și umanitate. În fața durerii, mulți aleg acum să își exprime recunoștința, respectul și admirația pentru o viață trăită în slujba celorlalți.

Vezi și Dosar penal în cazul morţii Ştefaniei Szabo, directorul medical a spitalului din Buzău. Medicul se plângea de oboseală, ce tratament urma!