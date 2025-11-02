Mesajele disperate ale Ștefaniei Szabo, făcute publice de fostul preot Daniel Balaș: „Mă simt confuză, pierdută”. Acuzații adresa fostului soț al doctoriței

Fostul preot Daniel Balaș trăiește o durere imensă după moartea doctoriței Ștefania Szabo, fost director medical al Spitalului Județean Buzău.

Devastat de pierderea prietenei sale apropiate, acesta a ales să vorbească public despre relația lor, dar și despre temerile femeii din ultimele luni. Mai mult, Balaș a făcut publice mesajele emoționante pe care Ștefania i le trimisese înainte de moarte, texte care dezvăluie starea de confuzie și suferință în care se afla medicul.

„Mă simt confuză, pierdută, rătăcită și nu-mi găsesc deloc calea. Nu vreau să trag pe nimeni după mine, vreau doar să mă regăsesc”, i-a scris Ștefania lui Daniel Balaș, într-unul dintre ultimele mesaje. Fostul preot a explicat că femeia trecea printr-o perioadă dificilă și că se temea de fostul soț, dar și de mama acestuia.

Daniel Balaș, acuzații dure la adresa fostului soț al Ștefaniei Szabo

Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, Daniel Balaș a afirmat că moartea doctoriței nu poate fi privită doar ca o tragedie medicală, ci ca una generată de presiuni psihice și frică. El susține că Ștefania se simțea amenințată și urmărită de fostul soț.

„Mi-a spus într-o seară, în direct, să am grijă ce spun despre el, că mă dă în judecată. Aici a greșit Ștefi – i-a fost frică de influența lui”, a spus Balaș într-un videoclip, vizibil afectat. Acesta a continuat cu un mesaj dur: „Pentru mine sunteți doar niște infecți, și tu și mama ta. Trebuie să știe lumea adevărul despre voi.”

Fostul preot a mărturisit și că avusese o presimțire sumbră cu puțin timp înainte ca medicul să moară. „I-am spus la telefon: ‘În stilul ăsta, nu prinzi sfârșitul anului.’ A tăcut câteva secunde și mi-a spus doar ‘O să rezolv eu’. Din păcate, n-a mai apucat”, a relatat el.

Mesajele care i-au tulburat pe toți: „Cea mai grea perioadă din viața mea”

Printre mesajele publicate de Balaș se află și unul în care doctorița descrie cea mai dificilă perioadă din viața sa:

„Cea mai urâtă și grea perioadă din viața mea aceasta este. Sunt atât de confuză, pierdută, rătăcită și nu-mi găsesc absolut deloc calea… Vreau să mă regăsesc, să văd în ce moment m-am pierdut și unde mă voi regăsi”, i-a scris Ștefania, într-un moment de disperare.

Balaș a spus că a făcut publice aceste mesaje pentru a trage un semnal de alarmă: „Vreau ca lumea să vadă cât de mult suferea. Poate așa se va face lumină în acest caz.”

Detalii noi despre moartea doctoriței

Potrivit legiștilor, Ștefania Szabo a murit la doar o oră după ultimul consult, însă trupul ei neînsuflețit a fost găsit abia cinci ore mai târziu. Un coleg de la spital a recunoscut că i-a dat un flacon cu o substanță anestezică puternică, fără să noteze acest lucru în documentele medicale, fapt ce a ridicat suspiciuni serioase.

Medicul a fost înmormântat sâmbătă, 1 noiembrie, în Cimitirul Tudor Vladimirescu din București. Cazul rămâne sub ancheta autorităților, iar declarațiile lui Daniel Balaș au readus în atenția publică circumstanțele suspecte ale morții sale.