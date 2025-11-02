Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
02 nov. 2025 | 13:13
de Ana Trotea

Mesajele disperate ale Ștefaniei Szabo, făcute publice de fostul preot Daniel Balaș: „Mă simt confuză, pierdută”. Acuzații adresa fostului soț al doctoriței

Social
Mesajele disperate ale Ștefaniei Szabo, făcute publice de fostul preot Daniel Balaș: „Mă simt confuză, pierdută”. Acuzații adresa fostului soț al doctoriței
5imagini

Fostul preot Daniel Balaș trăiește o durere imensă după moartea doctoriței Ștefania Szabo, fost director medical al Spitalului Județean Buzău.

Devastat de pierderea prietenei sale apropiate, acesta a ales să vorbească public despre relația lor, dar și despre temerile femeii din ultimele luni. Mai mult, Balaș a făcut publice mesajele emoționante pe care Ștefania i le trimisese înainte de moarte, texte care dezvăluie starea de confuzie și suferință în care se afla medicul.

„Mă simt confuză, pierdută, rătăcită și nu-mi găsesc deloc calea. Nu vreau să trag pe nimeni după mine, vreau doar să mă regăsesc”, i-a scris Ștefania lui Daniel Balaș, într-unul dintre ultimele mesaje. Fostul preot a explicat că femeia trecea printr-o perioadă dificilă și că se temea de fostul soț, dar și de mama acestuia.

Daniel Balaș, acuzații dure la adresa fostului soț al Ștefaniei Szabo

Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, Daniel Balaș a afirmat că moartea doctoriței nu poate fi privită doar ca o tragedie medicală, ci ca una generată de presiuni psihice și frică. El susține că Ștefania se simțea amenințată și urmărită de fostul soț.

„Mi-a spus într-o seară, în direct, să am grijă ce spun despre el, că mă dă în judecată. Aici a greșit Ștefi – i-a fost frică de influența lui”, a spus Balaș într-un videoclip, vizibil afectat. Acesta a continuat cu un mesaj dur: „Pentru mine sunteți doar niște infecți, și tu și mama ta. Trebuie să știe lumea adevărul despre voi.”

Fostul preot a mărturisit și că avusese o presimțire sumbră cu puțin timp înainte ca medicul să moară. „I-am spus la telefon: ‘În stilul ăsta, nu prinzi sfârșitul anului.’ A tăcut câteva secunde și mi-a spus doar ‘O să rezolv eu’. Din păcate, n-a mai apucat”, a relatat el.

Vezi și:
Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău

Mesajele care i-au tulburat pe toți: „Cea mai grea perioadă din viața mea”

Printre mesajele publicate de Balaș se află și unul în care doctorița descrie cea mai dificilă perioadă din viața sa:

„Cea mai urâtă și grea perioadă din viața mea aceasta este. Sunt atât de confuză, pierdută, rătăcită și nu-mi găsesc absolut deloc calea… Vreau să mă regăsesc, să văd în ce moment m-am pierdut și unde mă voi regăsi”, i-a scris Ștefania, într-un moment de disperare.

Balaș a spus că a făcut publice aceste mesaje pentru a trage un semnal de alarmă: „Vreau ca lumea să vadă cât de mult suferea. Poate așa se va face lumină în acest caz.”

Detalii noi despre moartea doctoriței

Potrivit legiștilor, Ștefania Szabo a murit la doar o oră după ultimul consult, însă trupul ei neînsuflețit a fost găsit abia cinci ore mai târziu. Un coleg de la spital a recunoscut că i-a dat un flacon cu o substanță anestezică puternică, fără să noteze acest lucru în documentele medicale, fapt ce a ridicat suspiciuni serioase.

Medicul a fost înmormântat sâmbătă, 1 noiembrie, în Cimitirul Tudor Vladimirescu din București. Cazul rămâne sub ancheta autorităților, iar declarațiile lui Daniel Balaș au readus în atenția publică circumstanțele suspecte ale morții sale.

Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Temperaturi de MINUS 15 grade, vortex polar, Elena Mateescu şi Florinela Georgescu spun cum va iarna 2025-2026
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Adevarul
Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru România
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Elena Udrea și fiica ei, prima escapadă în străinătate după eliberare: destinația aleasă a surprins pe toată lumea
Elena Udrea și fiica ei, prima escapadă în străinătate după eliberare: destinația aleasă a surprins pe toată lumea
Monden
acum o oră
Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Invitații au scos sume uriașe din buzunar
Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Invitații au scos sume uriașe din buzunar
Monden
acum 2 ore
Zodiac chinezesc noiembrie 2025: luna marilor schimbări pentru două zodii de foc
Zodiac chinezesc noiembrie 2025: luna marilor schimbări pentru două zodii de foc
Horoscop
acum 3 ore
De ce părinții Andreei Cuciuc cred că nepotul lui Nicolae Botgros știe mai multe despre moartea fiicei lor. Gestul pe care tânărul l-a făcut la priveghi i-a pus pe gânduri
De ce părinții Andreei Cuciuc cred că nepotul lui Nicolae Botgros știe mai multe despre moartea fiicei lor. Gestul pe care tânărul l-a făcut la priveghi i-a pus pe gânduri
Monden
acum 3 ore
Parteneri
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Ștefania Szabo a fost înmormântată. Ce mesaj a transmis fratele regretatei doctorițe de 37 de ani, cu ultimele puteri, înainte de a o conduce pe ultimul drum
Unica.ro