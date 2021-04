EXCLUSIV Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu, întâlnire de gradul zero. Ce și-au spus cele două față în față

Vestitele soliste de muzică populară Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu s-au întâlnit ieri, pentru primă dată de la teribilul scandal, de acum trei săptămâni, când și-au aruncat vorbe grele. Saveta Bogdan ne-a povestit, în interviul pentru playtech.ro, despre filmările comune, pentru Antena Stars, de Sărbătorile Pascale. În plus, Saveta are și alt necaz: ”Vecina de sus mi-a inundat casa”.

Saveta Bogdan, întâlnire de gradul zero cu Elena Merișoreanu, după ce o acuzase că dansează la bară. ”Ne-au chemat împreună, de Paște”. Cum au reacționat cele două rivale, la filmări

Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu par că s-au liniștit, după circul mediatizat, de acum trei săptămâni, sau cel puțin au fost nevoite, timp de câteva ore, pe perioada filmărilor pentru o emisiune tv, de la Antena Stars, care se va difuza de Sărbătorile Pascale. Despre această întâlnire neașteptată, Saveta ne-a spus: “M-am întâlnit ieri cu Elena Merișoreanu la o emisiune, pe care am filmat-o pentru Paște, nu am apucat să stăm de vorbă pentru că nu am avut timp, dar ne-am dat una alteia ”.

Saveta Bogdan se confruntă cu alt necaz, de Paște: ”Vecina de sus m-a inundat, mă costă 1.500 de lei ca să zugrăvesc”.

Solista Saveta Bogdan se confruntă și cu alte probleme. Ea ne-a spus, pentru playtech.ro: “Acum am probleme cu baia. Am fost inundată de vecina mea de sus. Toată baia mi-a inundat-o, plus că mai am și un antreu și ăla a fost inundat. Astăzi am chemat un instalator, ca să îmi rezolve problemele la instalația sanitară, după care trebuie să zugrăvesc, dar asta o să se întâmple după Paște, nu acum.

Pagubele le suport eu, în jur de 1.500 de lei. Am vorbit cu vecina mea, ca să mă despăgubească, și mi-a zis că nu are bani, că pensia ei este mică, și că nu își permite, plus că nu ar fi vina ei, ci a instalațiilor. Am vrut să mă si mut pentru că mă inundă de 30 de ani, dar am stat de vorbă cu fata mea și mi-a zis să stau acolo, unde să mă duc, de ce să îmi schimb eu locuința, din cauza ei? Așa că am rămas aici”.

Saveta Bogdan își dorește o împăcare cu rivala ei. Reacția Elenei Merișoreanu: ”Să nu mai aud de ea, apare la televizor și râde ca o capră!”

Saveta Bogdan a mai declarat că vrea să facă pace cu Elena Merișoreanu, după scandalul pe pensia Mariei Dragomiroiu: “Nu are niciun rost să ne certam, nu îi văd sensul, îmi doresc o împăcare, nu am nimic cu Elena, chiar dacă au fost toate discuțiile astea între noi. Vreau pace și liniște. Lumea este rea, vrea să bage zâzanie între noi. Eu am respectat-o și o respect în continuare, am fost împreună în Israel, avem atâtea amintiri împreună, nu are rost să ne dușmănim”. Însă, Elena Merișoreanu nici nu a vrut să audă de așa ceva: