Se complică scandalul! Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu s-au amenințat grav, chiar aseară

Scandalurile în lumea muzicii populare au atins cote înalte. După ce Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu și-au aruncat cuvinte tăioase, glonțul disputei a ricoșat spre Saveta Bogdan. Deși se cunosc de mai bine de douăzeci de ani, Elena Merișoreanu și Saveta Bogdan au ajuns să se dușmănească.

Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu s-au amenințat la Antena 1

Disputa dintre cele două se poate spune că a început tot în emisiunea lui Măruță, acolo unde a început și gâlceava dintre Merișor și Dragomiroiu, când cea din urmă a participat la provocarea ”sosurile iuți” și a descris-o pe colega sa ca fiind ”mincinoasă, invidioasă și răucăcioasă”. La o altă întrebare, interpreta din Vâlcea, fără să citească întrebare, a mâncat picant și a dat numele: Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu.

De aici, solista, punctul central al trioului, a declarat: „Eu nu sunt Saveta Bogdan, că eu n-am dansat la bară. Eu mi-am făcut meseria cu cinste”. Deci după ce au fost puse în aceeași oală, au ajuns într-un conflict. La auzul acestor vorbe, Saveta Bogdan s-a înfuriat și a răbufnit, afirmând că este foarte supărată pe colega ei că i-a stricat imaginea, declarând: „Dacă o văd, o scuip în ochi!”.

În privat, cele două s-au sunat, unde confruntarea a devenit mai dură, iar acuzațiile au fost de dimensiunea unui urgan. Saveta Bogdan pare să fi fost cea mai pornită, acuzând-o pe Elena că fetele sale nu sunt făcute cu soțul ei și, mai mult, este despărțită de acesta de aproape douăzeci de ani.

„Are ură personală pe mine”

„Eu cred că mocnea demult acest scandal. Nu știu dacă e un bărbat la mijloc, nu avem noi treabă la vârsta asta. Eu niciodată cu Elena, pe unde ne-am întâlnit, ea mi-a vorbit foarte frumos. Eu am rămas proastă când am auzit ce a putut să spună despre mine. Ce ai cu mine? De ce, Elena, m-ai dat exemplu? Nu ți-am făcut niciun rău, nu te-am jignit, nu ți-am luat bărbatul, nu ți-am luat pe nimeni, nu am făcut așa ceva”, a declarat Saveta Bogdan în cadrul emisiunii ”Acces Direct”.

„Eu cred că ea are ură personală pe mine. Ce i-am făcut eu? Nu am vorbit-o niciodată de rău. Și eu o dau în judecată. Mi-a stricat imaginea! Dacă ea mă dă pe mine în judecată, o dau și eu pe ea pentru imaginea mea. Îi doresc multă sănătate, să fie sănătoasă, nu mă interesează că este măritată, că este desmăritată, nu mă interesează nimic! Eu nu am nimic cu ea și să nu mai vorbească cu mine”, a continuat aceasta.