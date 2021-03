EXCLUSIV Scandalul dintre Elena Merișoreanu și Saveta Bogdan ia amploare: ”O dau în judecată. Iau și pielea de pe ea!”

Trei doamne ale muzicii romanești, apreciate de public, au ajuns la cuțite după ce și-au aruncat tot felul de cuvinte urâte una la adresa celeilalte. Ba mai mult, Elena Merișoreanu este decisa să o dea în judecata pe Saveta Bogdan după ce a declarat public că s-a despărțit de soțul sau și că fetele pe care le are sunt cu alt bărbat.

Au cântat ani la rând în turnee din țară și din străinătate, au avut proiecte comune, iar acum au ajuns dușmance de moarte! Este vorba despre Maria Dragomiroiu, Elena Merișoreanu și, mai nou, Saveta Bogdan. Până în urma cu câteva zile, acest conflict destul de aprig era știut doar de cele trei, însă Maria Dragomiroiu a reușit să puna paie pe foc, zilele trecute, atunci când a fost invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, acolo unde a făcut declarații uluitoare la adresa colegei sa de breaslă, Elena Merișoreanu, despre care a spus că este o persoană foarte rea și invidioasă. De la aceste afirmații spuse de artistă a fost doar un pas până ca discordia dintre ele să ajungă subiect de interes național. Atacată public, Elena Merișoreau nu a stat cu mâinile în sân și i-a răsuns colegei sale de scenă, Maria Dragomiroiu, pe care a acuzat-o, voalat, că a luat bărbatul unei alte femei și a despărțit un copil de tată. În urma disputelor dintre cele două, Saveta Bogdan sare în apărarea Mariei Dragomiroiu și vine cu acuzații publice la adresa Elenei Merișoreanu.

Mai exact, aceasta a susținut că Elena Merișoreanu s-ar fi despărțit de soțul său și că ar dori să ascundă acest lucru de publicul larg. În urma acestor acuzații grave, Elena Merișoreanu a declarat pentru Impact.ro că este decisa să o dea în judecată pe Saveta Bogdan:

“Mă ruga să o iau în turnee ca să își plătească ratele la casă și acum ce îmi face? Oare nu îi e rușine?. Eu ce să am cu aceste femei? Nu am nimic. Tot scandalul a pornit de la Maria Dragomiroiu. Că sunt rea, că sunt invidioasă. Dar faptul că au zis că am făcut fetele cu altcineva, cât de ordinar trebuie să fii? Să le judece Dumnezeu în Postul Mare al Paștelui. A făcut de râs muzica populară, rușine, rușine, rușine! Auzi, cine Saveta Bogdan? Se duce să cânte pe doi lei ca să își plătească ratele la bănci. Am luat-o de milă la un turneu în Israel. Să mă dea în judecată, dar o dau eu pentru defăimare publică, nu mă lasă fetele mele. Totul a pornit de la o singura persoană. Să le dea Dumnezeu după sufletul lor. Eu acum sunt liniștită cu mine. Am 55 de ani de scenă și mă bucur de asta. Răutățile sunt, dar Dumnezeu are grija, e postul mare”, ne-a spus Elena Merișoreanu.