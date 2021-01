EXCLUSIV Marius Manole, dezvăluiri de la filmările pentru serialul Vlad: ”Pare mai prostuț!”

Debutul îndrăgitului actor Marius Manole în serialul de televiziune “Vlad”, difuzat de cei de la PRO TV, nu a trecut neobservat. Actorul joacă rolul lui Petre Toteanu, un procuror-șef foarte abil și bun profesionist, care ajunge să investigheze povestea lui Adrian Anuței. Mai mult, procurorul pare a fi extrem de înclinat spre profesia sa, Manole oferindu-i de altfel şi veleităţi nesperate, în lupta sa pentru stabilirea dreptăţii: “De felul meu aparţin zodiei Balanţă, iar cei ca mine ştiu că avem o înclinaţie specială spre adevăr, spre justiţie, spre restabilirea valorilor”, ne-a spus el, în interviul exclusiv pentru Playtech.ro.

”În paranteză fie spus, poate firea mea a făcut să fiu mai aprig şi în relaţia cu managerii Teatrului Naţional din Capitală, cu care ştiţi că am avut ceva conflicte. Dacă mi se pare că descopăr o nedreptate, nu pot să tac. Dar, ca să închid paranteza, adaug că am decis că nu pot învinge sistemul şi am preferat să fac un pas în spate, în acea poveste. Nu acelaşi lucru l-am făcut şi în serialul cu pricina”, a mai precizat pentru Playtech Marius Manole .

El spune că este pentru prima dată când i se încredinţează un astfel de rol şi, ca atare, a încercat să-l abordeze cum l-a simţit el mai bine.

Actorul Marius Manole mai precizează că nu s-a inspirat din niciun rol din cinematografia mondială, atunci când a dat naştere personajului său.

Marius Manole mai spune că mai degrabă varianta de comisar, propusă de un alt nume celebru al cinematografiei mondiale, Columbo, e mai aproape de personajul său:

“Şi eroul meu e genul care pare că e mai prostuţ, care dă senzaţia că poate fi dus de nas, uşor de controlat, dar care, la finele întregii afaceri, constaţi că e cel care are în propriile mâini toate iţele afacerii. Ei, poate că Toteanu are ceva din Columbo, nu ştiu!” Marius Manole speră că va continua să aibă un rol important în continuarea poveștii serialului “Vlad”, ale cărui filmări sunt încă în stand-by. “Îmi doresc tare mult să reluam filmările. Eu am filmat doar în România şi aş vrea să continue fiindcă cred că mai am ceva de spus personajului, care, cine ştie, poate va deveni unul pe gustul multora dintre noi, în sezoanele ce vor veni!”.