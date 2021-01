Marius Manole îi desființează pe Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu: ‘O mizerie de Revelion’

Marius Manole poate fi numit exponentul de geniu al generației sale. La fel ca majoritatea actorilor, și Marius Manole a fost nevoit să se adapteze mediului onlne. Ultimul spectacol, ”Peretele”, scris și regizat de Lia Bugnar, a avut un mare succes la public. Prezentat în online, cei peste 3.500 de spectatori, au putut vedea un registru actoricesc de zile mari. Numai că, așa cum îl știm, Marius nu a putut să tacă, când vine vorba de Televizunea Națională, și modul acesteia de a promova cultura și arta în general.

Unul din cei mai apreciați actori ai generației sale, Marius Manole, nu de puține ori, în această perioadă de pandemie, a devenit vocea actorilor privați de scenă și spectatori. Anul trecut, alături de alte câteva nume grele din lumea artistică, demara un proiect de ajutor pentru actorii independenți.

Acesta dorea, ca prin platforma creată, să-i ajute pe tinerii actori independenți, rămași fără contracte, să primească o subvenție, modică. Demersul său a fost aspru criticat în presa acelor zile, dar asta nu l-a demoralizat.

De-a lungul anilor, așa cum a recunoscut chiar actorul, colaborarea sa cu Televizunea Națională a fosta una acceptabilă, spre bună. Numai că, evenimentele recente ce au degenerat într-un adevărat scandal, l-au făcut pe Marius Manole să ia încă odată atitudine public.

Revelionul TVR de anul acesta a fost un adevărat fiasco, fiasco pe bani grei. Reacțiile dure la adresa instituției și a celor care au produs emisiunea, au fost din cele mai dure. Radu Pietreanu, Mugur Mihăescu și Dan Bittman au fost protagoniștii acestui fiasco televizat, tot scandalul ajungând la demiteri în cadrul TVR-ului și anchete interne.

Deși cu o relație de colaborare acceptabilă, Marius Manole a decis să reacționeze, în felul său caracteristic, pe marginea tratamentelor TVR în raport cu actul artistic și, implicit, actorii implicați, el fiind exemplul elocvent al acestora. Marius Manole, într-o postare pe contul personal, a relatat ce s-a întâmplat în noiembrie, la ultima posibilă colaborare cu TVR.

”La începutul lunii noimbrie trebuia să încep filmările pentru un lung metraj făcut la TVR. Scenariul gata, distribuţia gata. Urma să discutăm partea financiară. Am fost sunat de către producătorii tvr care mi au spus că nu sunt bani. Că e un proiect de suflet şi că ar trebui să filmăm aproape gratis. Sigur că am refuzat. Era ceva foarte greu, zile lungi de filmare în frig, fără condiţii că de, nu erau bani. Văd totuşi că pentru unii au existat bani. Mulţi. Pentru mizeria aia de revelion au existat. Pentru un film nu.

Aproape toţi din distribuţie am refuzat proiectul. Totuşi, aflu că am fost înlocuiţi cu alţi actori care au acceptat să filmeze pe suma respectivă. Şi acum vă întreb… de ce dragi colegi? Ne plângem că nu suntem respectaţi. Ne plângem că nu ne sunt respectate drepturile. Că producătorii îşi bat joc de noi şi de munca noastră. Păi nu ne merităm noi soarta? Ştiam că sunt bani. Ştiam că nu e un proiect particular. Baftă, sper să merite efortul şi sacrificiul vostru.”, scria Marius Manole pe Facebook.