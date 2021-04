EXCLUSIV Maria Dragomiroiu, decizie radicală, în plin scandal cu Elena Merișoreanu. Ce are de gând să facă

Maria Dragomiroiu, una dintre cele mai îndrăgite artiste ale momentului, susține că pandemia de COVID-19 va aduce cu sine şi schimbarea modului în care se distrau până recent românii. În opinia sa, spectacolele care reuneau, cândva, artişti din toate domeniile, precum teatrul de revistă, operetă sau soliştii de muzică populară, nu vor mai avea căutarea de altădată. ”Reunirea sub aceeaşi pălărie a unui număr de artişti, cei mai mulţi dintre ei foarte iubiţi de public, cred că va dispărea”, ne-a spus Maria, în exclusivitate pentru impact.ro. Recent, a dus un adevărat război al declarațiilor cu colega ei de scenă, Elena Merișoreanu.

“Ceea ce era pentru bunicii, părinţii noştri şi chiar pentru generaţia mea un mare prilej de sărbătoare, reunirea sub aceeaşi pălărie a unui număr de artişti, cei mai mulţi dintre ei foarte iubiţi de public, cred că va dispărea. Eram distribuită alături de Stela Popescu, Tamara Buciuneanu, Draga Olteanu Matei, sau mai ştiu eu cine. Lucrul acesta azi nu mai e posibil.

În primul rând, fiindcă artiştii mari au început să moară. Numele mari, care cu simpla apariţie pe scenă stârneau un ropot de aplauze, au dispărut, au plecat dintre noi. De asemenea, publicul nu mai e acelaşi. Au venit din spate mulţi tineri şi copii, şi aşa e şi normal să se întâmple, generaţii noi, care au un alt stil de a se distra. Şi e normal ca generaţiile să se schimbe”, susţine cunoscuta interpret de muzică populară.

Maria Dragomiroiu spune că lumea “nu mai vibrează la spectacole, aşa cum o făcea până acum 10 – 15 ani”. “Când urcam pe scenă înainte de 1989 era o anumită atmosferă. Care s-a menţinut în primii ani de după 1990, dar care s-a schimbat mult mai repede decât m-aş fi aşteptat. Am crezut că tranziţia care i-a luat locul se va instala ferm, pe o durată destul de mare în timp. Dar nu e aşa deloc!”, avertizează ea. Maria mai spune că azi e ferm convinsă că direcţia nouă se va impune în foarte scurt timp şi nu acordă mai mult de cinci sau şase ani impunerii unui nou stilul al divertismentului românilor.

Maria Dragomiroiu nu va depune armele: “Sunt conştientă că azi, dacă voi urca pe scenă şi voi cânta un anume fel de baladă sau de doină, s-ar putea să nu reuşesc să conving publicul. Asta se întâmpla până acum câţiva ani. Iar pandemia m-a ajutat, cu izolarea asta impusă, să aleg să cânt ceva lucruri autentice, care-mi plac şi pe care vreau să le împărtăşeşc şi altora. Poate va trebui să depun mai multe eforturi, dar sunt gata să o fac”.

Tocmai de aceea, Maria promite că va propune fanilor săi un album nou, cu zece melodii speciale, chiar în această vară. Va încerca să reîntâlnească publicul ei, în diverse concerte în aer liber, la mare sau în alte zone ale ţării, ori de câte ori condiţiile îi vor permite.

Solistele de muzică populară Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu, cândva bune prietene, au pus punct legăturii de suflet. Totul a pornit de la confesiunea Mariei Dragomiroiu, într-o emisiune tv, unde a menționat că, după 40 de ani de muncă, are o pensie de doar 1.200 de lei, lucru care a determinat-o pe Elena Merișoreanu să declare că nu e cazul să se plângă, având destui bani din concerte. Maria a numit-o ”rea și invidioasă”, după această afirmație. Iar Elena, ca să aibă ultimul cuvânt, a apelat la artileria grea, dezvăluindu-i secretele intime:

”Să îi fie rușine că a zis că sunt invidioasă pe familia ei. Eu de la 16 ani sunt angajată, am muncit și muncesc din zi în noapte. Eu am primit-o și în casa mea când a divorțat de primul soț. După care, ea a luat bărbatul unei altei femei cu care avea și copil. Am o căsătorie solidă, sunt cu același bărbat de când m-am măritat. Actualul soț al Mariei este impresar și este și normal să îi dea spectacole. Eu am muncit de mică, de când mă știu”, ne-a spus Elena Merișoreanu, pentru impact.ro