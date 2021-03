EXCLUSIV Elena Merișoreanu, chemată de urgență la spital de medici! Ce se întâmplă cu soțul ei în aceste momente

Îndrăgita cântăreață de muzică populară Elena Merișoreanu răsuflă ușurată că, în sfârșit, după două săptămâni de emoții, soțul ei s-a vindecat de Covid-19. Azi-dimineață, artista a venit într-un suflet la spital, pentru a-și externa partenerul de viață: ”Soțul meu se simte bine”, ne-a declarat Elena Merișoreanu, pentru Playtech.ro.

În urmă cu două săptămâni, soțul Elenei Merișoreanu, Viorel Croitoru, a fost internat de urgență la Spitalul ”Victor Babeș”. Iar, astăzi, iată că artista și una dintre fiicele ei s-au prezentat la unitatea medicală, pentru a se ocupa de actele de externare, bărbatul revenindu-și spectaculos. Contactată de reporterii Playtech.ro, Elena Merișoreanu ne-a împărtășit emoțiile prin care a trecut, până să îl vadă din nou pe picioare:

“Soțul meu se simte bine, am venit cu fiica mea la spital, ca să îl externăm. Nu credeam că mai scapă, având în vedere starea în care era când l-am adus aici. Nu mai putea respira, era foarte rău, ce-i drept. Noi avem o căsuță în Vâlcea, iar el a fost să curețe pomii, s-a văzut acolo cu mai multe persoane și cred că de acolo a luat virusul, de la un muncitor. El are și diabet și poate s-a agravat și de la asta. Am avut parte de niște doctori deosebiți, care și-au dat toată silința să îl facă bine. Soțul meu le zicea asistentelor ”furnicuțe”. S-au mișcat foarte repede și foarte bine, mi-au pus soțul pe picioare”, ne-a declarat îndrăgita cântăreață de muzică populară.