EXCLUSIV. Înșelată în trecut de Marica cu Bianca Drăgușanu, Ilinca Vandici suflă acum și în iaurt: «În orice cuplu e necesară gelozia»

Ilinca Vandici a avut mai multe relații cu bărbați celebri din showbiz, însă de fiecare dată a ieșit înșelată din relație. Ultima experiență amoroasă cu fostul fotbalist Ciprian Marica, cel care înșelat-o la acea vreme cu Bianca Drăgușanu, se pare că a lăsat urme adânci în sufletul Ilincăi Vandici. Vedeta Kanal D este acum o soție fericită și o mamă împlinită, însă recunoaște că gelozia este necesară într-o relație și se păzește de eventuale surprize.

Deocamdată Ilinca Vandici (34 de ani) și Andrei Neacșu au o căsnicie fără cusur, însă, ca orice bărbat, nici acesta nu pare să fi fost în trecut ușă de biserică. Actualul soț al Ilincăi Vandici, Andrei Neacșu, a mai fost căsătorit cu Alexandra Bocagiu, fost deputat PSD Ilfov, mariajul lor sfârșindu-se în doar câteva luni din cauza infidelității bărbatului.

Declarația pe care am făcut-o la momentul respectiv era în spirit de glumă și făcută într-un context mai amplu. Oarecare proporție de gelozie e necesară într-un cuplu, dar niciodată dusă la extrem. Nu se datorează unui anumit lucru în special, bucățica asta din noi cred că e firească; în momentul în care îl iubești pe cel de lângă tine, ești atent. Bărbatului de lângă mine îi cer să mă iubească așa cum sunt, fără a încerca să mă schimbe, să mă respecte, să mă susțină, să comunice cu mine despre orice chestiune. Ceea ce îi cer, îi și ofer.

Deocamdată, nu simt că ar fi nevoie. Într-adevăr, am apelat la o operație de augmentare mamară, pentru ca așa am simțit să fac la acel moment, pentru a mă simți bine în corpul meu. Și a contat mult și faptul că sunt persoană publică, și mă expun, așadar trebuie să ofer publicului o imagine impecabilă din toate punctele de vedere. Acum nu simt nevoia de nicio îmbunătățire, sunt mulțumită de cum arată, fac mult sport și am o dietă echilibrată și asta mă ajută să nu fiu nevoită să apelez la o altă intervenție estetică.