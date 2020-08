Este una dintre cele mai îndrăgite prezentoare din România, iar acum şi femeie de afaceri. Ilinca Vandici, căci despre ea este vorba, şi-a deschis o afacere cu care vrea să dea lovitura.

În vârstă de 34 de ani, Ilinca Vandici are o carieră de invidiat şi o familie minunată. De curând, aceasta a decis să îşi deschidă o afacere inspirată de fiul său, Zian. Mai exact, a creat o linie de produse non-toxice pentru bebeluşi şi copii. Se pare ca vedeta a mers la sigur pentru că tot ce ţine de cei mici se vinde ca pâinea caldă, mămicile dorind să ofere acestora tot ce este mai bun.

“Este vorba despre o linie de produse pentru bebeluși și copii, produse non toxice, care intră cumva în gama Bioutiful brands. S-a lucrat peste un an de zile. Acestea au la baza peste 120 de cercetări științifice și studii realizate pe ingrediente specifice pentru rezolvarea anumitor probleme la nivelul pielii ce apar, cu precădere, la bebeluși. Sunt foarte mândră și încântată că am reușit să lansăm pe piață această linie de produse. Zian este la fel de încântat. Sper din suflet ca toate mamele să își cumpere aceste produse, să le testeze și să se bucure de eficiența lor. Este vorba despre un șampon, gel de duș, lapte de baie (care că poate fi folosit că emulsie hidratantă după baie pe pielea bebelușilor și a copiilor), dar și o cremă de corp pentru bebeluși. Toate sunt cu ingrediente naturale, mixate pentru pielea și sănătatea bebelușilor și a copiilor”, a povestit Ilinca Vandici pentru Click.