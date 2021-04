EXCLUSIV Ce cadou vrea fata Andreei Antonescu de Paște. Concurenta de la Survivor, șocată să audă așa ceva

Andreea Antonescu, recent întoarsă în țară, de la emisiunea “Survivor” (Kanal D), filmată în Republica Dominicană, are de trecut o nouă probă, deși nu seamănă cu niciuna din cadrul vestitului concurs de supraviețuire. Fiica ei, Sienna, i-a cerut de Paște, drept cadou, doi papagali și un hamster: ”Cum să ies din situația asta?”, se întreabă Andreea, în interviul pentru impact.ro

Ea spune că a început deja şi, cu ajutorul bunicii, o “acţiune de învăluire”, prin care va încerca să-şi convingă fiica să renunţe la extravaganţe şi să accepte cadouri “normale, nu neapărat banale”.

Nu ştiu de unde îi vin asemenea idei. Nu am nici cea mai mică idee. Am încercat s-o trag de limbă, să văd dacă vreun coleg sau vreo emisiune televizată i-au putut induce asemenea idei, dar nu am aflat aproape nimic. Aşa că, în aceste zile ultime, de dinaintea Paştelui, am stabilit cu maică-mea să-i atragem atenţia cu lucruri normale”, spune Andreea Antonescu.