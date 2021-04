Regulile încălcate de Culiță Sterp și Sebastian Chitoșcă la Survivor. Motivele pentru care riscă eliminarea

Se lasă cu scântei în ediția de joi, 22 aprilie, de la Survivor România. Publicul fidel al celui mai dur reality-show desfășurat în Republica Dominicană nu mai are răbdare până când va afla ce se va întâmpla cu Sebastian Chitoșcă și Culiță Sterp. După ce prezentatorul Survivor Daniel Pavel i-a anunțat pe cei doi Faimoși că au încălcat regulamentul competiției, fanii au emis diverse ipoteze.

După jocul de recompensă care se va dezbate în această seară, va avea loc un alt Consiliu de urgență, convocat de gazda concursului. Conform spuselor lui Daniel Pavel, unul dintre concurenții de la Survivor România va părăsi definitiv competiția. Acesta va fi al treilea Consiliu de urgență de la Survivor: în primul a fost eliminată Alexandra Stan, iar al doilea s-a terminat cu plecarea lui Cătălin Moroșanu.

Deși nu se cunosc cu exactitate motivele pentru care Culiță Sterp și Sebastian Chitoșcă de la Faimoși riscă să fie sancționați la Survivor, fotbalistul și cântărețul nu au avut nici ei cea mai liniștită săptămână. Sebastian Chitoșcă i-a aruncat săgeți veninoase Irishei, despre care sportivul a recunoscut că nu o suportă prea tare.

Culiță Sterp trece prin momente foarte dificile. Lipsa hranei, oboseala psihică și fizică, singurătatea și faptul că este departe de iubita lui însărcinată i-au pus capac îndrăgitului cântăreț, care a clacat.

Faimosul a plecat la o plimbare prin jungla dominicană, doar că s-a îndepărtat atât de mult de tabără, încât cei din producția emisiunii au pornit în căutarea lui, cu Paza de Coastă și Poliția Locală.

„Am mers foarte, foarte mult. M-am rătăcit în pădure în timpul ăsta și am stat vreo zece ore. Aseară stăteam la foc și am început să plâng deodată. Câteodată explodez pentru că se adună lucruri. Tocmai că am pățit să spun un lucru unui om pe care îl consideram prieten și nu era așa, așa că mi-e greu să împărtășesc.

Când am ieșit din apă și i-am văzut pe toți oamenii aliniați nu mi-a venit să cred. Eu zici că eram infractorul și ieșeam din apă. M-au speriat când i-am văzut. Mă așteptam să mă caute, dar nu atâta lume. E un lucru bun că înseamnă că le pasă imediat. Acum îmi dau seama că e chiar periculos să te rătăcești, să rămâi singur prin pădure, ei se pot gândi la orice. Poți să cazi pe undeva, poate să te muște ceva”, a mărturisit artistul la Survivor România.