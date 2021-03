EXCLUSIV Ce a spus Adriana Iliescu despre vaccinarea anti-Covid-19. De ce se teme, de fapt

De ce se teme, de fapt, Adriana Iliescu. Care este motivul pentru care cea mai bătrână mamă din România refuză să își facă vaccinul împotriva coronavirusului. Unde s-a autoizolat fostul profesor universitar și care este starea ei actuală de sănătate.

Ce a spus Adriana Iliescu despre vaccinarea anti-covid-19

Adriana Iliescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Toată lumea o cunoaște pe cea mai bătrână mamă din România, cea care i-a dat naștere Elizei pe vremea când avea 67 de ani. Astăzi, Adriana Iliescu are 83 de ani și se bucură de compania fiicei sale, care a crescut într-o adevărată domnișoară. Eliza are 16 ani și este elevă la liceu, în clasa a zecea.

Pandemia de coronavirus a afectat-o profund pe fostul profesor universitar, care nu a mai ieșit din casă de câteva luni de zile, de teamă să nu contacteze virusul Sars-Cov-2. Până acum câteva luni, bătrâna a locuit într-un apartament din zona Drumul Taberei din Capitală, însă, recent, Adriana Iliescu s-a mutat în casa părintească din Argeș. Femeia s-a autoizolat și se ferește pe cât posibil, nu primește vizite și rareori răspunde la telefon. Adriana Iliescu se teme pentru viața ei, din cauza vârstei înaintate pe care o posedă, care poate fi un factor fatal pentru infectarea cu virusul COVID-19.

„Îi este frica de reactii adverse, are o varsta. In plus, ea locuieste acum in casa parinteasca din Arges si nu primeste musafiri, deci posibilitatea sa contacteze virusul este foarte mica. A preferat sa se protejeze excesiv decat sa se vaccineze. Cel putin momentan”, ne-au declarat surse apropiate de-al Adrianei Iliescu.

De ce nu mai vorbește nașul Elizei cu Adriana Iliescu

Adriana Iliescu a devenit celebră în 2005 când, a devenit mamă la venerabila vârstă de 67 de ani. Din cauza vârstei înainte, fostul profesor universitar de limba și literatură română a apelat la fertilizarea in vitro pentru a aduce pe lume un copil, iar minunea s-a petrecut la materintatea Giulești din București, acolo unde micuța Eliza a văzut lumina zilei, pentru prima dată.

Adriana Iliescu a adus copilul pe lume cu ajutorul medicului ginecolog Bogdan Marinescu, cel care i-a devenit fetiței și naș de botez. Deși reputatul doctor ar fi trebuit să devină tutorele Elizei, în cazul în care mama adolescentei ar înceta din viață până ce ar împlini puștoaica vîrsta majoratului, Bogdan Marinescu a recunoscut că a pierdut legătura cu cea mai bătrână mamă din România.