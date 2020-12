Lovitură dură pentru Adriana Iliescu, chiar înainte de Crăciun. Ce a pățit cea mai bătrână mamă

Adriana Iliescu a primit o lovitură dură înainte de Crăciun, din partea rudelor ei. Femeia este disperată. „Sper să se termine în favoarea mea.”

Adriana Iliescu, lovitură înainte de Crăciun

Adriana Iliescu a pierdut procesul pentru o moștenire din Bălcești, județul Vâlcea. Femeia a fost anunțată că va fi executată silit pentru suma de1.500 de lei, la care se adaugă și costurile executării silite. Suma este uriașă pentru aceasta, având o pensie mică din care trebuie să aibă grijă de ea și fiica sa, Eliza.

Nu s-a lăsat, însă, căci după ce a primit această veste a mai făcut un drum la judecătorie, unde a formulat o contestație la executare, apoi a mers la Tribunalul Vâlcea, unde a mai deschis trei acțiuni împotriva rudelor ei prin care cere ca executarea să fie amânată de urgență, până când contestația va fi analizată de judecători. Moștenirea de la Bălcești este importantă pentru ea, fiind parte a moștenirii pe care intenționează să i-o lase Elizei după trecerea sa în neființă.

„Eu sper că se vor temina și voi câștiga. Problema este să se termine în favoarea mea, judecătorii să fie obiectivi și eu să nu mai fac alte demersuri”, spunea aceasta, în urmă cu câțiva ani.

Adriana Iliescu mai deține două apartamente în București, care vor rămâne tot Elizei.

Istoria moștenirii

Scandalul de la Bălcești a început în anul 2004, când Adriana Iliescu a moștenit de la părinți o casă și o curte. Situația s-a înrăutățit când a aflat că rudele ei au vândut terenul vecin, dar și o bucată de pământ care făcea legătură între casa ei și drumul principal din Bălcești. Femeia și-a dat în judecată rudele pe motiv că i-a fost afectat dreptul la proprietate, invocând că nu mai poate ajunge la proprietate prin acest drum de servitute.

Ce gânduri are?

„Eliza Maria Bogdan Iliescu este toată speranța mea pentru viitor. Nu sunt nicio diferență. Sunt între oamenii care înaintează în vârstă și, din cauza organismului, fără îndoială, își dau seama că îmbătrânesc. Adică nu am senzația că am altă vârstă decât 27-28 de ani, iar când sunt mai obosită am 37 de ani. Nu realizeze. Oglinda este răutăcioasă cu doamnele”, spunea Adriana Iliescu într-un interviu pentru vimeo.com.

„Nu pot să spun că fiziologic ar mai fi posibil să faci copii la vârsta mea. Pe de altă parte, am mai auzit că și în Anglia se făcea o încercare cu o doamnă de 70 de ani. Cine face chestii din astea să se gândească la inima femeii, la tensiune, la ficat, la rinichi. Mai rezistă cu aceste organe? O perioadă care m-a solicitat foarte mult a fost când micuța a mers la grădiniță”, mai povestea femeia.