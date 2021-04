EXCLUSIV Ce a făcut Nicoleta Luciu pentru tatăl său. Și bărbatul a fost uimit de gest

Nicoleta Luciu nu și-a abandonat tatăl, rămas singur în București, așa că, de Sărbătorile Pascale, l-a invitat pe bărbat la Miercurea-Ciuc, unde fosta vedetă tv locuiește alături de soțul Zsolt Csergo și de cei patru copii ai lor. Ion Luciu și-a manifestat bucuria revederii cu cei patru nepoți, pe care nu i-a mai îmbrățișat de mai bine de doi ani: „Am vorbit ieri cu Nicoleta la telefon și așa am stabilit împreună, să merg la ea, la nepoți”, ne-a spus acesta, în exclusivitate pentru impact.ro.

Ion Luciu a mai completat, pentru impact.ro: „Nicoleta o să pregătească mâncare ungurească, din zona unde stă ea. Sunt fericit, este și normal, că mă duc la ea, mă bucur ca un copil”.

În urmă cu câteva zile, Ion Luciu ne mai spunea că a renunțat la alcool, viciu din cauza căruia soția și copiii lui au fugit de acasă. În plus, el se confruntă și cu serioase probleme de sănătate, medicii interzicându-i să mai pună gura pe pahar:

„Am probleme cu mijlocul, mai exact am hernie de disc, mă doare tare! Este caz de operație, dar nu mă operez, îmi este frică. Mișcare fac, da, merg pe jos și mă ajută mult asta. M-am lăsat și de alcool, din cauza problemelor de sănătate, am avut o perioadă în care am consumat, recunosc, dar acum nu mai beau din cauza bolilor”.