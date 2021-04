Nicoleta și Iuliana Luciu, adevărul despre relația cu tatăl lor alcoolic. Ce spune bărbatul despre fiicele lui

Surorile Iuliana și Nicoleta Luciu au trăit multe clipe nefericite în copilărie, din cauza tatălui lor, Ion Luciu, care avea patima alcoolului. Totuși, cele două nu l-au abandonat la bătrânețe, iar sclipirile timide ale unui început de relație între ei de acum șase ani au roade și astăzi. Bărbatul a vorbit despre legătura pe care o are acum cu fiicele.

Surorile Luciu au amintiri dureroase cu tatăl lor, Ion Luciu, care, încă de anii ținereții, dăduse în patima băuturii. Nicoleta l-a dus adesea la medici, în speranța că îi va găsi leac. Astăzi, eforturile sale se văd, cel puțin așa se mândrește Ion, care a declarat că acum se ține departe de pahar.

„Sunt bine, am probleme cu mijlocul, mai exact am hernia de disc, mă doare tare! Este caz de operație, dar nu mă operez, îmi este frică. Mișcare fac, da, merg pe jos și mă ajută mult asta. M-am lăsat și de alcool, din cauza problemelor de sănătate, am avut o perioadă în care am consumat, recunosc, dar acum nu mai beau din cauza bolilor”, a declarat Ion Luciu pentru Impact.ro.