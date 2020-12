Doctorul Biancăi Drăgușanu și al Nicoletei Luciu, condamnat la închisoare. Este halucinant pentru ce este acuzat

Călin Doboș, medicul estetician al vedetelor, a fost prins de poliţişti când încerca să fugă din ţară. Doctorul Biancăi Drăgușanu și al Nicoletei Luciu fusese condamnat la închisoare, iar acuzaţia adusă este una halucinantă.

În vârstă de 46 de ani, Călin Doboș, doctorul Biancăi Drăgușanu și al Nicoletei Luciu, condamnat la trei ani de închisoare, a fost prins în timp încerca să fugă din țară. Conform poliţiştilor, medicul vedetelor a vrut să iasă din România, sâmbătă noapte, prin vama Nădlac II.

Acuzaţiile aduse sunt extrem de grave: ucidere din culpă. Totul ar fi pornit în anul 2013, când rudele unei paciente din Brăila, în vârstă de 37 de ani, care a apelat la serviciile sale pentru o intervenţie de liposucţie, a decedat. Se pare că femeia ar fi suferit, în timpul operaţiei, mai multe perforaţii ale intestinului. Sentinţa finală a fost dată vineri, pe 11 decembrie, acesta urmând să fie arestat.

Momentant, medicul a fost predat unui echipaj din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, în vederea continuării procedurilor judecătoreşti.

Printre vedetele pe care le-a operat de-a lungul anilor se numără Nicoleta Luciu, Elena Băsescu, Cristina Spătar, Eugenia Şerban, Raluca Podea, dar şi Bianca Drăgușanu, care ar fi apelat de mai multe ori la serviciile lui Călin Doboș.

Deşi toată lumea a observat că fosta iubită a lui Cătălin Botezatu a suferit transformări uimitoare, medicul estetician susţinea că “de vină” pentru felul în care arată Bianca ar fi şi genele moştenite.

„E tăiată foarte puţin, lumea crede că are nu ştiu câte operaţii. Are noroc de gene bune. Cunosc foarte puţine femei la vârsta ei care să arate aşa de bine. E foarte importantă calitatea pielii. Are o piele extraordinară. Asta o ajută foarte mult”, spunea doctorul vedetelor în urmă cu ceva timp.