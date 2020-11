EXCLUSIV Ce a apărut la mormântul lui Mihai Constantinescu, la 1 an de la moartea sa. Fanii au rămas uimiți când au văzut asta

Mihai Constantinescu a încetat din viață pe 29 octombrie 2019, la vârsta de 73 de ani, după ce a suferit al treilea stop cardio-respirator. Mihaela Constantinescu, prima lui soție, trăiește acum din frumoasele amintiri adunate în cei 40 de ani petrecuți alături de bărbatul pe care l-a divinizat. S-au iubit cu patimă, a urmat un divorț dureros, dar prietenia lor a dăinuit până în ultima clipă de viață a marelui artist. Destăinuirile Mihaelei, pentru Impact.ro, sunt răvășitoare.

Mihai Constantinescu a lăsat în urmă multă durere, fiind plâns atât de văduva Simona Secrier, cât și de prima lui soție, Mihaela Constantinescu. La un an de la decesul artistului, care a cunoscut celebritatea în ”Epoca de Aur” cu piesele ”Sus, în deal!”, ”O lume minunată!” și ”Un zâmbet, o floare”, Mihaela ne-a povestit despre durerea care și-a făcut culcuș în sufletul ei:

”Este îngrozitor, nu pot încă să cred și să mă obișnuiesc cu ideea că Mihai nu mai e în viață. E o durere care n-o să treacă niciodată, nu pot accepta ca o persoană atât de specială, cum a fost el, să nu mai fie, a lăsat un mare gol în sufletul meu. Cu Mihai am trăit cei mai frumoși ani ai vieții, ai tinereții, ne-am bucurat împreună de celebritatea lui. După divorț, nu am mai trăit ca bărbat și ca femeie, a fost însă o altă formă de iubire. Am rămas alături de el, îl voi iubi mereu, chiar și dincolo de moarte!”, a spus ea, printre lacrimi, pentru Impact.ro.