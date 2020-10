EXCLUSIV Ce dezvăluiri a făcut soția lui Mihai Constantinescu la un an de la moartea artistului: ”Mi-a spus asta în vis”

A trecut un an de la moartea lui Mihai Constantinescu. Primul an de la moartea vedetei a trecut greu pentru ultima soție, Simona Constantinescu. La un an de la eveniment, soția acestuia a decis să îi facă parastas, chiar dacă ne aflăm în pandemie.

Un an de la moartea lui Mihai Constantinescu

La 29 octombrie 2019 îndrăgitul Mihai Constantinescu a plecat dintre noi, în urma unei grele de suferințe. Așa cum se obișnuiește, Simona i-a făcut parastasul de un an, sâmbăt trecută, pe 24 octombrie, în prezența nașilor de cununie și a multor prieteni de suflet, cum i-a numit ea.

Simona Secrier și Mihai Constantinescu și-au întreținut povestea de dragoste departe de ochii presei și ai curioșilor preț de mai bine de 20 de ani. Abia în 2017, la insistența cântărețului, au decis să-și oficializeze relația. În același an au decsi să meargă în fața altarului. Cei doi şi-au jurat iubire şi credinţă în fața lui Dumnezeu, dar din nou totul a rămas secret.

”Nu a ştiut nici vântul, nici pământul. Am avut câţiva invitaţi. Ne-am simţit foarte bine. Le mulţumim naşilor că au fost foarte discreţi. Nu îmi place să port verighetă. Nunta nu e făcută nici ieri, nici alaltăieri, dar e făcută”, spunea Mihai Constantinescu într-un interviu de acum trei ani.

”Mi-a spus asta în vis”

Simona a dezvăluit pentru impact.ro că l-a visat de două ori pe Mihai, în ultimul an. Ea a adăugat că de fiecare data, în vis, Mihai a repetat gestul de a se închina, așa cum făcea și în fața publicului, la finalul interpretării unui melodii. Simona Secrier, soția artistului, este și ea o mica vedetă a lumii muzicale românești. A făcut parte din trupa Etno, alături de Silvia Stanciu şi de Radu Ile. A scos două albume de muzică etno-dance.

„Mi-a spus ceva pe care prefer să-l țin doar pentru mine. Va fi secretul pe care-l iau cu mine în mormânt. Dar celor care l-au iubit le spun că Mihai mi-a spus că e bine acolo unde e, adăugând doar atât < îmi pare bine ca am plecat>!”, ne-a spus Simona.

După ce a plecat din „Etno”, ea a preferat o carieră solo, care nu i-a adus mari satisfacții. Dar care i-a dat ocazia de a-l întâlni pe Mihai Constantinescu. Cei doi s-au îndrăgostit, iar Mihai Constantinescu a decis să o ajute să-și lanseze primul album solo. Simona Constantinescu mai spune că lumea nu l-a uitat pe Mihai al ei: