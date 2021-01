EXCLUSIV Carmen de la Sălciua, criză de nervi din cauza lui Culiță Sterp. Ce i-a făcut la nuntă: ‘Iată că am avut dreptate’

Vestea că iubita lui Culiță Sterp, Daniela, este însărcinată a agitat și mai mult apele în jurul Faimosului de la ”Survivor” (Kanal D) care, în spatele unei atitudini joviale și de ”băiat bun”, nu a ezitat în trecut să își înșele soția, pe Carmen de la Sălciua, cu actuala parteneră de viață, dar și cu alte femei. Acum însă, Carmen de la Sălciua a primit confirmările pe care nicio femeie nu și le-ar dori și, fără să stea prea mult pe gânduri, a decis să facă lumină cu privire la momentele dificile prin care a trecut în relația cu Culiță Sterp, sătulă să fie ea cea învinuită că ar fi greșit în relația cu Faimosul. Ea ne-a povestit, în exclusivitate pentru impact.ro, despre toate necazurile.

Carmen de la Sălciua, cel mai sincer interviu despre fostul soț, Culiță Sterp, Faimosul de la ”Survivor”: „Actuala lui iubită a fost la nunta noastră. În poze îl ținea în brațe!”

”Daniela a fost la noi la nuntă, era invitată din partea lui, nu îi cunoșteam pe toți invitații. În poze îl luase oarecum în brațe am bănuit ceva”

Carmen de la Sălciua o cunoaște pe Daniela, femeia care îi va dărui un copil lui Culiță Sterp: ”Am fost surprinsă și nu prea când a vorbit Daniela despre relația pe care o avea cu Culiță Sterp. Ea a fost la noi la nuntă, era invitată din partea lui, nu îi cunoșteam pe toți invitații. A fost suspect doar când am primit fotografiile de la nuntă, de la fotograf și ne uitam la ele. Culiță, ca orice bărbat, doar se uita printre ele, așa, rapid, fără să fie prea atent, dar eu m-am uitat la fiecare poză în parte. Am văzut o fotografie, am vorbit cu el, era o poză cu Daniela.

Era, nu știu cum să spun, așa, mai lângă el, îl luase oarecum în brațe, părea că îi spune ceva, dar părea și că îl pupă pe gât nu doar că îi șoptește ceva la ureche, așa cum zicea el. Am vorbit cu Culiță despre asta, el mi-a spus că nu se pune problema, că așa e Daniela, mai nebună, dar că au fost colegi, că nu este nimic…. Eu am crezut atunci”, ne-a spus, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua.

Mai mult decât atât, a recunoscut Carmen de la Sălciua pentru impact.ro, intuiția feminină i-a tot dat de lucru, iar semnele că Faimosul Culiță o înșela adeseori existau, dar ea nu voia să le asculte. ”Nu îmi venea să cred că un bărbat poate face așa ceva, mai ales că eu niciodată nu mi-am pus problema asta”, ne-a explicat Carmen de la Sălciua.

A îndurat multe, în timpul căsniciei: ”Veneau domnișoare și îmi spuneau că le place de soțul meu, că vor una-alta de la el, dar, eu, sincer, nu mi-am pus mari probleme”

Ba chiar, adeseori, Carmen de la Sălciua avea surprize cât se poate de neplăcute pentru o femeie căsătorită de curând, la concerte.

”E adevărat, pe când eram cu Culiță, în perioada în care mergeam împreună la concerte, aveam de suportat niște lucruri. Veneau domnișoare și îmi spuneau că le place de soțul meu, că vor una, alta de la el, dar, eu, sincer, nu mi-am pus mari probleme. După aceea a apărut incidentul de la Reșița (incident în urma căruia Faimosul de la Survivor a fost agresat după un recital și o încurcătură cu iubita patronului localului, n. red.), atunci când, de fapt, Culiță m-a înșelat cu o altă domnișoară, nu Daniela, am decis să îi iau, totuși, apărarea la acea vreme credeam că se va maturiza, că se va schimba și că nu o va mai face”, a mai povestit, în exclusivitate pentru impact.ro, Carmen de la Sălciua.

”Noi, când ne-am căsătorit, el avea 23 de ani, poate nu era destul de matur, nu își trăise viața, dar nici nu și-a asumat responsabilitățile care trebuiau. Nu puteam să mai accept asta”

E adevărat, în toată acea perioadă, Carmen de la Sălciua susține că era și sub influența familiei lui Culiță Sterp, relația ei cu soacra fiind una cât se poate de apropiată, la acea vreme.

”Chiar pe vremea când eram în divorț de Culiță am vorbit cu mama Geta, cu mama lui, și ea încerca să ne împace. Îmi spunea că adevărul, că dreptatea este la mijloc. I-am zis atunci că nu e așa, că el mă tot înșală…. Am întrebat-o ce m-ar sfătui, dar nu ca pe o noră, ci ca pe o fiică de-ale ei, că e mamă și de fată… Dar ea îmi zicea să îl iert, că tot acasă vine. E adevărat, noi când ne-am căsătorit, el avea 23 de ani, poate nu era destul de matur, nu își trăise viața, dar nici nu și-a asumat responsabilitățile care trebuiau. Nu puteam să mai accept asta”, a mai spus Carmen de la Sălciua.

”Relația mea cu Cosmin Isăilă a venit după ce mă săturasem să accept toate infidelitățile lui Culiță”

Culmea, în plin divorț, Carmen de la Sălciua și-a găsit un partener, un bărbat care a reușit să o facă să uite pentru o perioadă de problemele pe care le avea în mariajul, destrămat deja, cu ”Faimosul” Culiță Sterp.

”Relația mea cu Cosmin Isăilă a venit după ce mă săturasem să accept toate infidelitățile lui Culiță. Inițial, am început să vorbesc cu el, el era prieten cu Culiță, mi-am deschis inima în fața lui. Eu m-am săturat să tac, să fiu catalogată într-un anumit fel, să fiu tot eu cea judecată când, de fapt, eu eram victima. Nu l-am înșelat niciodată pe Culiță, eu am fost cu Cosmin când totul era, deja, terminat între mine și soțul meu. Vă dați seama, Cosmin, totuși, era prieten cu Culiță, e clar că a văzut la mine ceva, voia o relație serioasă, nu o aventură, iar eu, oricum, nu sunt genul de femeie care să aibă aventuri, de aceea și riscat și amiciția lui cu fostul meu soț”, a explicat vedeta muzicii de petrecere.

”Da, mi-a luat mult să mă vindec după relația cu Culiță. Nu am cum să nu recunosc așa ceva, sincer. Probabil că m-am vindecat după ce am aflat că Daniela este însărcinată”

În altă ordine de idei, ne-a mai dezvăluit Carmen de la Sălciua, relația dintre actuala iubită a lui Culiță Sterp și mama Geta, cea care, teoretic, ar trebui să devină soacra Danielei, este una nu tocmai caldă.

”Da, vorbesc și acum cu mama lui Culiță. Sincer, după ce au apărut fotografiile cu mine în presă în care eram… mai goală, atunci am fost supărată. Am vorbit și cu mama Geta, și cu Ileana, ele ziceau că nu știu cum au apărut acele fotografii, dar și-au cerut scuze. Ca să fiu sinceră, de fiecare dată când vorbeam cu mama Geta, cu mama lui Culiță, eu simțeam că ea trage, ca să zic așa, cu mine. Da, am vorbit cu mama lui Culiță și după ce el era, deja, cu Daniela, oficial. Și, și atunci, mama Geta îmi sugera să mă împac cu el, nu vedea niciun impediment între noi, chiar dacă el era deja cu Daniela. Nu știu dacă o prea place pe Daniela, poate acum, că este însărcinată, lucrurile s-au mai schimbat, totuși va aduce un copil pe lume, nepotul ei. Da, mi-a luat mult să mă vindec după relația cu Culiță. Nu am cum să nu recunosc așa ceva, sincer. Probabil că m-am vindecat după ce am aflat că Daniela este însărcinată, acum pot totuși să spun că sunt vindecată cu totul….”, ne-a mai spus frumoasa Carmend ela Sălciua.

Culiță Sterp și Daniela vor deveni părinți

În urmă cu o lună, o veste incredibilă a zguduit showbiz-ul: iubita oficială a lui Culiță Sterp este însărcinată, iar artistul nu își poate petrece timpul alături de ea fiind plecat în Republica Dominicană, în echipa Faimoșilor de la ”Survivor” (Kanal D). Cu toate acestea, pare-se, Daniela a acceptat situația, stă mai mult alături de familia lui Culiță Sterp și încearcă să intre în grațiile mamei Geta, viitoarea ei soacră. Conform informațiilor apărute până acum, Culiță Sterp și Daniela vor deveni, în câteva luni, părinții unei fetițe, cântărețul declarându-se încântat că va avea un copil.

Carmen de la Sălciua voia să renunțe la muzică din cauza lui Culiță Sterp: Am pus pauză carierei mele o perioadă, am avut momente în care am simțit că nici nu mai pot să mă prefac!”

Solista Carmen de la Sălciua a trecut, după divorțul de Culiță Sterp, prin momente cât se poate de dificile, vedeta muzicii de petrecere fiind într-o depresie fără seamăn și, din cauza asta, la un pas să renunțe definitiv la muzică. ”Am fost nefericită, tristă, mi se părea că viața mea nu e așa cum părea din exterior, o fotografie perfectă! A venit un moment în care totul începuse să se dărâme în viața mea… Am pus pauză carierei mele o perioadă, am avut momente în care am simțit că nici nu mai pot să mă prefac! Ieșeam uneori, dar era un efort foarte mare să mă prefac și atunci m-am consumat în mine!”, a povestit Carmen de la Sălciua.