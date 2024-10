Ce religie are Ileana Sterp, sora lui Culiță și a lui Iancu. Puțini știu acest detaliu

Ileana Sterp, cunoscută și apreciată în mediul online pentru sinceritatea și modestia sa, a surprins publicul cu o dezvăluire neașteptată în cadrul unei emisiuni recente. Tânăra, care este sora popularului artist Culiță Sterp, a vorbit deschis despre viața sa personală și despre motivele care au stat în spatele deciziei de a-și boteza copiii, deși inițial nu și-a dorit acest lucru. Subiectul a stârnit un interes major, mai ales că Ileana a avut o poziție clară asupra ritualului religios, diferită de tradițiile ortodoxe în care soțul său, Daniel Aloman, a fost crescut.

La 29 de ani, Ileana Sterp este o figură publică apreciată pentru felul în care își expune opiniile și trăirile. Căsătorită din 2019 cu Daniel Aloman, tânăra a explicat că diferențele religioase dintre ea și soțul ei au generat, la un moment dat, discuții despre viitorul spiritual al copiilor lor. Ileana este botezată la religia penticostală și consideră că botezul ar trebui să fie o alegere conștientă, făcută la maturitate, nu un ritual impus bebelușilor. În schimb, Daniel, fiind ortodox, a susținut ideea botezului tradițional, conform obiceiurilor creștine.

„Eu de când m-am căsătorit cu Dani am știut că el este ortodox, eu sunt botezată la religia penticostală, am luat eu singură decizia asta și nu o regret nicio clipă, consider că a fost o alegere foarte bună pentru mine și viața mea,” a declarat Ileana în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews. „Referitor la botez, nu am fost neapărat de acord să îmi botez copiii, pentru că nu consider că acel botez este necesar pentru copilul mic, consider că un om trebuie să facă botezul la maturitate.”