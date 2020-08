Culiță Sterp și iubita, ceartă mare în văzul tuturor românilor! Daniela l-a pus la punct din câteva cuvinte

După divorţul cu mare scandal de Carmen de la Sălciua, Culiță Sterp ajunge iar în atenţia presei de scandal. Cântăreţul şi iubita sa, ceartă mare în văzul tuturor românilor. Ce s-a întâmplat între cei doi îndrăgostiţi?!

De curând, Culiță Sterp a recunoscut relaţia pe care o are cu Daniela Iliescu, o tânără frumoasă cu câţiva ani mai tânără decât el. Conform apropiaţilor, solistul din Hunedoara este hotărât să o ia de soţie, semn că tânăra l-a vrăjit definitiv. De curând, cei doi au plecat în vacanţă şi au postat câteva “story-uri” amuzante. Aceştia se prefac că se ceartă, ba chiar îşi fac unul altuia tot felul de glumiţe.

“Nu mă asculți deloc. Dar nu fuma, băi, tu… Ți-am zis. Parcă ești debil, băi”, a fost mesajul Danielei.

Supărat, însă doar în aparență, și Culiță Sterp a interpretat o replică la fel de amuzantă. „Lasă-mă în pace. Măcar în ziua asta lasă-mă în pace”, a fost replica acestuia.

Mai bine de un an de la separarea de soţie, cântăreţul nu a fost văzut în compania unei femei, însă acum pare să fie mai fericit ca niciodată.

După doi ani de căsnicie cu Carmen de la Sălciua, Culiță Sterp a decis să divorţeze. Neînţelegerile dintre cei doi soţi, dar şi infidelitatea femeii au dus la o despărţire cu scandal.

„Au fost multe chestii. Au fost probleme, ne-am împăcat, am trecut peste. Am greşit cu ceva. Nu e adevărat ce s-a spus la TV. Un prieten bun, comun. Noi ne certam, ea vorbea cu el. El o dădea pe consolări. Aveam acces la discuţiile dintre ei. Eram prieteni, am zis că nu bag în seamă conversaţiile lor. O dădeau în altele. Nu mai era pe consolare. Inimioare, pupici. E clar! Nu i-am zis nimic ei, l-am sunat pe el. Mă gândeam că poate se opresc la un moment dat. Eu am dovezi pentru tot ce spun. El zicea că e fratele meu, că mă iubeşte, mă respectă. I-am trimis mesajele. S-a tăiat tot. A zis că e din vina ei, că ea se tot plângea că noi ne certăm. N-a terminat. L-am rugat să nu îi zică, dar i-a spus. Ea a schimbat parolele, eu le-am aflat iar. El a făcut un pic pasul înapoi, l-am apreciat că a dat de înţeles că vrea să termine. Am şi mesajele pe care şi le dădeau după noaptea petrecută împreună”, a povestit Culiţă Sterp, înainte de divorţ.