Carmen de la Sălciua, scandal uriaș pe internet. Ce amenințări a primit, este nevoie de Poliție?!

Scandal la final de an! Carmen de la Sălciua nu-și poate termina anul cu bine din cauza a ceea ce i se întâmpla. Fanii celebrei cântărețe sunt șocați. Cine o atacă acum și de ce a primit amenințări pe bandă rulantă?

Carmen de la Sălciua, implicată într-un scandal uriaș la final de an

Scandal uriaș la final de an în showbiz-ul românesc! Cele două personaje implicate sunt Carmen de la Sălciua și Sonia Ferrari. Acestea și-au aruncat vorbe grele, iar războiul pare să nu se sfârșească aici, semn că spiritul sărbătorilor a cam părăsit incinta.

Tot scandalul a pornit de la o postare făcută de cântăreață pe Instagram. Mesajul care a fost considerat de mulți drept jignitor pentru membrii comunității gay. Carmen l-a sfătuit ulterior pe unul din fani să meargă la un preot pentru a alege calea cea bună, după ce tânărul a mărturisit că și el este gay. ”E o destrăbălare asta în ochii lui Dumnezeu. El a lăsat femeia și bărbatul. Noi, oamenii, ne formăm propriile reguli și legi iar mai apoi suferim că nu suntem acceptați. Te sfătuiesc să-ți îndrepți viața”, a scris Carmen pe Instagram.

„Eu doar mi-am spus punctul de vedere”

După postarea făcută de fosta soție a lui Culiță Sterp, Carmen a fost amenințată. În cadrul unei emisiuni de televiziune a mărturisit că ea crede cu tărie că homosexualitatea se poate trata cu credință și rugăciune.

”Eu nu o știu (pe Sonia Ferrari, n.r), pentru că nu urmăresc așa ceva. Nu vreau să intru în scandal cu doamna asta sau domnul ăsta. Eu doar mi-am spus punctul de vedere atunci când am fost întrebată. Doar pentru că vorbesc frumos de Dumnezeu, asta înseamnă să ai ifose? A început normalul să devină anormal? Foarte mulți din comunitatea asta mi-au scris, am primit și amenințări. Pentru mine nu contează, eu nu bag în seamă. Am fost născută dintr-o femeie și un bărbat”, a detaliat Carmen de la Sălciua.

Replica