EXCLUSIV Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu sunt desființate. Cristi Brancu, interviu exploziv: ce a spus și despre divorțurile anului

Cristi Brancu (47 de ani) sau ”Agentul VIP” nu a renunțat la televiziune, chiar dacă din luna aprilie nu îl mai vedeți pe micile ecrane, la Antena Stars. S-a adaptat rapid situației grele, la vreme de pandemie, astfel că și-a mutat emisiunea în mediul online. Celebrul prezentator tv, care timp de 13 ani a filmat peste 4.000 de ediții ale producțiilor sale, ne-a oferit un interviu spumos, în exclusivitate pentru impact. ro. El a pus sub lupă divorțurile anului, dar nu le-a iertat nici pe fostele asistente tv, Bianca Drăgușanu (38 de ani) și Daniela Crudu (31 de ani): ”Fetele astea au sufletul ars de multă vreme, deși arată ca niște bombe sexy”. Cristi, familist convins, este un munte de satisfacție că unicul lui fiu, Tudor, i-a moștenit talentul oratoric.

Interviu cu Brancu.

Cine se gândea, anul trecut, pe vremea aceasta, că emisiunea ta se va muta în online, după 13 ani de ediții în direct? Cum merge proiectul Cristi Brancu Live, transmis în streaming pe YouTube și Facebook?

Nimeni! Nimeni nu se gândea, bunăoară, că ”Asia Express” nu va mai putea să fie filmată. Că mai toți artiștii vor face Revelionul acasă. Că televiziunile mari vor tremura pentru rezultatele lor financiare. Eu, unul, nu mă gândeam că voi fi unde sunt azi. Alții, în locul meu, s-ar fi dat cu capul de toți pereții, după 13 ani. Eu am gestionat lucid situația – spre bucuria familiei mele – și am înțeles că niciodată, dar absolut niciodată, nu e bine să mai depinzi de cineva. Așa că am pornit în două săptămâni proiectul online. Am lucrat cu profesioniști, am învățat și am obținut ce mi-am dorit – o nouă identitate, independența editorială, venituri în creștere. Am fost mereu o voce, acum se aude mai puternic acolo unde este viitorul – online.

Care sunt avantajele și care sunt dezavantajele filmărilor de acasă, nu dintr-un studio…

Avantaje sunt destule. Nu te mai doare capul de trafic și nici dacă cineva în regie nu-și face treaba. Și, nu uitați, toți cei care lucrează online sunt, de la brâu in jos, îmbrăcați comod. Nu degeaba era ministrul Stroe în pantaloni scurți! Și mai e ceva – ești în direct cu oamenii, le poți prelua întrebările. În plus, poți evalua audiența în direct. Și poți reacționa. Dezavantajele țin de aerul de sărbătoare pe care-l implică un decor frumos. În plus, un interviu față în față aduce o energie unică, un flux pe care dialogul de departe nu-l va obține niciodată. Nu “simți” la fel subiectul. Te apropii de oameni într-un mod profund, când te vezi și îi simți. Practic, pierdem emoție, autenticitate.

În 13 ani, la Antena Stars, ai avut 4.000 de ediții în direct cu ”Agentul VIP”, ”Agentia VIP, ” Confidential” și ”Dosarele VIP!”. Ți s-a întamplat să îți fie atât de rău încât cu greu să stai pe fotoliu? Ce nu știu telespectatorii, care ți-au savurat interviurile cu actori, vedete tv si soliști?

Da. A fost o zi în care am finalizat emisiunea în mod miraculos, deși eram terminat. Trebuie sa știți că orice om care lucrează în TV noaptea are o forma de burnout. În 2012, au fost multe luni în care nu puteam dormi noaptea. Am luat un tratament de la un specialist. Nu îmi dadea o stare bună. Înaintea unei zile foarte pline, nu am adormit, așa ca am luat medicamente in plus. Fără a întreba, pe cine să consulți noaptea? Am făcut față cu bine toată ziua, dar seara, în clipa în care am spus “bună seara”, în direct, am simțit că mă scurg. Nu puteam vorbi. Am cerut publicitate cu ultimele forțe.

Era o emisiune de bancuri cu Andrei Duban – succes nebun pentru cinci ani – dar care implică energie! Managementul a dorit să bage o reluare. Sunt încăpățânat ca un catâr, așa că nu am vrut. Și am terminat emisiunea. L-am rugat pe Andrei sa spună bancuri cât mai lungi și, când îi fac semn că pot vorbi, să zic și eu unul scurt. Nimeni nu s-a prins. În mod clar, a doua zi am schimbat medicația. Și am fost bine. Dar e o morala aici – noi suntem acolo, pe ecran, pentru oameni. Ei nu trebuie să simtă suferința. Spectacolul e al lor, cu orice sacrificiu.

În fiecare joi faci un duplex cu Teo Trandafir, iar lunar ai câțiva invitați de succes, Cristina Demetrescu, Monica Pop, Serghei Mizil, Carmen Harra și pe Oana Roman. Cum e să lucrezi cu Teo, mai ales că ați fost în tabere diferite, rivali tv…

E o mare revelație a acestui an. Din mici orgolii și subiecte gestionate prost, practic, am vorbit, cu încordare, de două ori în 20 de ani! Când invitația la emisiunea lui Teo a venit – ceea ce nu era posibil, în 13 ani de concurență! -, am simțit că va fi bine. Ne-am întâlnit cu câteva minute înainte, ne-am privit în ochi și 20 de ani de tăcere parcă nu au existat. Vorbim și colaborăm cu un sentiment de prețuire și de prietenie minunat. Să lucrezi cu Teo? E un privilegiu să ai alături o personalitate înțeleaptă profesionistă până în vârful unghiilor, cu un farmec care face din fiecare moment un reper. O bucurie!

Ai avut invitati, de-a lungul vremii, și foste asistente tv, deja le cunoști. Unele, cum sunt de pildă Daniela Crudu și Bianca Drăgușanu, au recorduri de operații estetice. Cu toate că sunt frumoase, nu au succes in dragoste, înregistrând chiar despărțiri scandaloase. Crezi că operațiile estetice aduc fericirea sau doar bani în cont, din reclame?

Recordurile de operații estetice înseamnă nesiguranță. Suferința în trecut. Traumele care le-au transformat în mașini de cucerit. Permanentă nemulțumire. Dorința de a fi altceva decât te-a lăsat Dumnezeu. Fizic, poate fi un progres, până când devine strident. Prea mult. Atenție, una e să corectezi o problemă și alta să te tot transformi. De ce transformarea nu aduce și fericire în suflet/iubire? Pentru că, deși nu ar recunoaște, fetele acestea au sufletul ars de multă vreme. Că e coadă de bărbați după ele, e normal. Arată ca o bombă. Dar fericirea e doar de exterior.

În timp ce alți colegi de breaslă au avut asistente tv doar bombe sexy, tu ai avut coprezentatoare, ceea ce e o mare diferență. Cum le-ai ales?

Antena Stars a considerat ca mașinăria va merge mai bine dacă voi avea partenere în teren. Întotdeauna au fost alese astfel încât sa fie un factor de potențare. O pată de culoare. Cu toate am colaborat civilizat, prin respect reciproc. Am fost o gazdă bună.

În online, nu e nevoie de asistente tv. Meseria de asistentă tv e pe cale de dispariție?

Femeia frumoasă va colora mereu un spațiu de divertisment. Aici și oriunde în lume. La noi, însă, ea a fost ridicată la rang de subiect permanent. De protagonist. Frivolitatea, scandalul au fost, firește, doar o modă. Nu mai aduc audiență. Succesul nu mai depinde de fete. Și nici ele nu mai “rup ușa” emisiunilor TV. Te poți “vinde” ca imagine mult mai ușor pe Instagram. Și fără mizerii.

Ce părere ai despre divorțurile anului? Cornel de la Vunk, Bianca Drăgușanu, Claudia Pătrășcanu, Analia Selis, Anca Țurcașiu, și lista e lungă. Adesea au venit în emisiunea ta și au povestit cât sunt de fericiți. Crezi că pandemia, lipsa contractelor ori criza vârstei a doua au contribuit la despărțire?

Pandemia a pus o oglindă în fața tuturor cuplurilor care pierduseră fericirea, în timp ce erau ocupate cu altceva. E clar însă de foarte multe ori, membrii unui cuplu evoluează diferit. Și, după ani, vine decontarea. Aici sunt Anca Țurcașiu, Cornel Ilie, Analia. Și nu mai pot trăi împreună nici măcar de ochii lumii. Sau când baza unei casnicii nu mai e iubirea – când a fost! -, ci statutul, sexul, nivelul de trai. Orgoliul. Când gelozia nu e tratată, ca orice boala. Când căsnicia nu vine din suflet și sa calci strâmb pare Ok. Aici sunt Bianca Dragusanu, Claudia Pătrășcanu. Pandemia – problemele financiare, lipsa activității – pot pune gaz pe foc. Dar, de fapt, suferința exista dinainte. Latent.

Ești un familist convins. Mai nou îți ajuți și soția cu firma de cosmetice. Iar cu fiul tău faci lecții și în engleză. E greu să fii și vedetă și părinte și soț?

De ce să fie greu? Toate lucrurile acestea le-am făcut și înainte, numai că seara mă duceam la televiziune. Acum sunt online. Cheia acestei lumi e adaptarea. Din 2008, sunt alături de Oana în toate proiectele Ardes, cu idei, muncă, experiență. Iar Tudor este misiunea noastră – înainte de orice! În pandemie, rolul de părinte se completeaza cu cel de dascal. Lecțiile de acasă sunt în seama noastră. Tudor e un băiat conștiincios. Acum, când copiii nu mai pot socializa aproape deloc, părintele devine esențial! Dacă pare cuiva greu, sa învețe, până nu e prea târziu!

Fiul tău deja postează online, ți-a moștenit talentul oratoric. Îl vezi ca pe un viitor prezentator tv sau visează la altă meserie?

Tudor s-a dezlănțuit pur și simplu, în ultimii doi ani. Dintr-un băiețel cu ceva temeri de a vorbi în public la un vorbitor fluent, puternic, fără trac. Tocmai a sărbătorit doi ani de când e youtuber! Va fi mai mult decât un moderator. E creativ, montează, are idei de regie, scrie povești. Cred acum că va fi creator de film. Oana, îl privesc și îți mulțumesc pentru aceasta minune a vieții noastre!